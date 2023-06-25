Kâğıthane yaz okulları sezonu coşkulu başladı

Kâğıthane Belediyesi’nin ücretsiz olarak hizmete sunduğu Yaz Spor Okulları 22 farklı spor branşında 4-15 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veriyor. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Yaz Spor Okullarımız ile 4-15 yaş aralığındaki çocuklar 22 ayrı branşta eğitimlerini alacaklar. Bu sayede çocuklarımız yaz ayını verimli bir şekilde geçirecek. Çocukların sosyalleşmesi hem de bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlaması açısından bu eğitimler çok önemli. Çocuklarımız profesyonel bir sporcu olma yolunda ilk adımlarını atmış olacaklar” dedi.