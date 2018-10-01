Gündem Kağıthanede akıl almaz olay
3. SAYFA

İstanbul Kağıthane'de yanan tavaya su döktüler: 3 kişi yaralandı

Kağıthane'de akıl almaz olay

İstanbul Kağıthane'de bir restoranın mutfak kısmında alev alan tavanın üzerine su döken 3 çalışan yaralandı. Vücutlarında yanık oluşan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
Vücudunda yanıklar oluşan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
Vücudunda yanıklar oluşan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Sadabat Caddesi’nde bulunan bir restoranda yaşandı.

İddiaya göre, restoranın mutfağındaki tava, çalışanlar tarafından yanan ocak üzerinde unutuldu. Tavanın yandığını gören mutfak çalışanlar ocağı kapatarak tavayı yere aldı. Tavayı söndürmek isteyen çalışanlar bir kova suyu tavanın üstüne boşalttı. O esnada ise kızgın tavada bulunan yağ büyük bir gürültüyle parladı. Bu parlama esnasında tavanın çevresinde bulunan 3 kişinin yüzü yandı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yüz kısımlarında yanıklar oluşan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan ihmalkarlık sonucunda yüzünde yanıklar oluşan çalışan, "Yangın çıkmadı. Tava tutuştu. Hepsi bu" dedi.

Ortodoks dünyasında mezhep krizi

Ortodoks dünyasında mezhep krizi

İlahiyatçılar son günlerin tartışmalı konusunu değerlendirdi.
Her çürük domatesiyardımcısı yapıyor

Her çürük domatesiyardımcısı yapıyor

CHP'li Belediye Başkanı: Bizim Genel Başkanın öyle bir özelliği var ki...
Zam kararı durduruldu

Zam kararı durduruldu

Karara uymayanlara yaptırım uygulanacak.
Cezası okunmadı yemin etti

Cezası okunmadı yemin etti

​CHP'li Berberoğlu'nun onanan kararı Meclis'te okunursa vekilliği düşecek.
Nefesler kesildi

Nefesler kesildi

Japnlar ve İngilizler ortak tatbikatta.
Mustafa Denizli imzayı attı

Mustafa Denizli imzayı attı

​68 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandı.
Yaz bitti

Yaz bitti

​Görüntüler Bodrum'dan...
Türkiye'ye rağmenhiçbir adım atılamaz

Türkiye'ye rağmenhiçbir adım atılamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te önemli açıklamalar.

Coğrafya kaderdir

Coğrafya kaderdir

​Binali Yıldırım Meclis'in yeni dönem açılışını yaptı.

Meclis'te 3'lü zirve

Meclis'te 3'lü zirve

Kılıçdaroğlu programını bahane ederek katılmadı.
Öğretmenlere bedelli müjdesi

Öğretmenlere bedelli müjdesi

​İki bakanlık ortak çalıştı, çözüm formülü hazır.
Dayısı da şikayetçi

Dayısı da şikayetçi

​180 metrekarelik dairesini verdi, 7 ay kira alabildi.
Suudilerebüyük satış

Suudilerebüyük satış

​Almanya'dan Suudi Arabistan'a 254 milyon avroluk silah satışı.
1.5 ayınen düşüğünde

1.5 ayınen düşüğünde

Piyasalardaki iyimser hava ile düşüş hızlandı.
Rekor hala 57'de

Rekor hala 57'de

Yeni Meclis 61 yıllık rekoru kıramadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.