Kağıthane'de akıl almaz olay

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Sadabat Caddesi’nde bulunan bir restoranda yaşandı.

İddiaya göre, restoranın mutfağındaki tava, çalışanlar tarafından yanan ocak üzerinde unutuldu. Tavanın yandığını gören mutfak çalışanlar ocağı kapatarak tavayı yere aldı. Tavayı söndürmek isteyen çalışanlar bir kova suyu tavanın üstüne boşalttı. O esnada ise kızgın tavada bulunan yağ büyük bir gürültüyle parladı. Bu parlama esnasında tavanın çevresinde bulunan 3 kişinin yüzü yandı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yüz kısımlarında yanıklar oluşan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan ihmalkarlık sonucunda yüzünde yanıklar oluşan çalışan, "Yangın çıkmadı. Tava tutuştu. Hepsi bu" dedi.