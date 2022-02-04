Gündem Kağıthanede feci kaza Alkollü sürücü doğalgaz kutusuna çarptı
İSTANBUL

Kağıthane’de feci kaza: Alkollü sürücü doğalgaz kutusuna çarptı

Kağıthane’de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan doğalgaz borusuna çarptı. Yaşanan kaza anı kameralara yansırken hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Kağıthane’de feci kaza: Alkollü sürücü doğalgaz kutusuna çarptı
Alkollü sürücü doğalgaz kutusuna çarptı.

Olay sabah 06.45 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu iddia edilen Moğolistan uyruklu sürücü Khosbayar Ganyat, 34 DHD 970 plakalı lüks aracıyla seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracıyla önce yol kenarında bulunan doğalgaz kutusuna çarpan Ganyat, daha sonra hemen arkasındaki dükkana çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrası kız arkadaşıyla birlikte araçtan çıkan sürücüyü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta ve aracın çarptığı dükkanda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı kameralara yansırken ekiplerin çalışmaları sonrasında araç gelen çekici ile yol kenarından çekildi.

“Gürsel mahallesi büyük bir faciadan kurtuldu”

Kazayı gören vatandaş Adem Doğan, “Kaza, sabah namazından sonra meydana geldi. Kazayı yapan kişi sarhoştu galiba. Zaten bu refüj bize hep zarar veriyor. Arabalar hep üstünden geçiyor. O da büyük bir ihtimalle refüjden kaçmak için sağa kırdı, sonra da dükkana girdi.

Doğalgaz kutusuna da vurdu. Gürsel mahallesi baya büyük bir tehlike atlattı. Gürsel mahallesine geçmiş olsun diyelim. Sürücü alkollüydü, iner inmez sigara yakmaya çalıştı. Biz söndürdük, elinden aldık. Gürsel mahallesi büyük bir faciadan kurtuldu” dedi.

Bolu’da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı
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Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi.
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Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.
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Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
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İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
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Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Bolu’da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı
Bolu'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

Katliam gibi kaza: Otomobil metal yığınına döndü, 2 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı
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Kaza, gece yarısı Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Salavatlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sultanhisar istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 09 Y 4627 plakalı Tofaş marka otomobil, Salavatlı Kavşağı yakınlarında dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı ileri sürülen 20 ABH 717 plakalı tıra arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile taklalar atan otomobil adeta metal yığınına dönerken araç içerisinde bulunan 5 kişiden 2’si olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kazada ağır yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yaralılara ilk müdahaleyi bu sırada bir yangın ihbarından dönen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yaparken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları hurdaya dönen aracın başında feryat ederken, bölgeye güvenliğin sağlanması amacıyla takviye ekipler sevk edildi.
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Aydın’da katliam gibi kaza; 2 ölü 3 ağır yaralı
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Katliam gibi kaza: Otomobil metal yığınına döndü, 2 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı
Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada tıra çarpan Tofaş marka otomobil metal yığınına dönerken kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ordu’da üç araçlık zincirleme kaza: Dokuz yaralı var
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Kaza, Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Gülüşan K. idaresindeki 52 ACP 844 plakalı otomobil, Muttalip D. idaresindeki 52 AL 937 plakalı minibüs ve Eray Ö. idaresindeki 01 AAR 322 plakalı otomobil çarpıştı.
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Kazanın etkisiyle minibüs yolda takla atarken diğer araçlar ise büyük çaplı hasar oluştu.
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Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken, kazada sürücüler ile birlikte 3 araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi de yaralandı.
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Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki devlet ve özel hastanelere götürüldü.
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Bu sırada vatandaşlar, kaza bölgesinde yoğunluk oluştururken, polis ekipleri ise kalabalığı dağıtmak için megafon ile sürekli olarak anons yaptı.
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Yolun bir süre alternatif güzergahtan sağlandığı kazada araçlar çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.
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Ordu’da 3 araçlık zincirleme kaza 9 yaralı
Ordu’da üç araçlık zincirleme kaza: Dokuz yaralı var
Ordu'da, iki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs takla attı, her 3 araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı.
Dört kat daha fazla bulaşıyor

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Yüzerken gözüm ilişti

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