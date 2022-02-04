Kağıthane’de feci kaza: Alkollü sürücü doğalgaz kutusuna çarptı

Olay sabah 06.45 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu iddia edilen Moğolistan uyruklu sürücü Khosbayar Ganyat, 34 DHD 970 plakalı lüks aracıyla seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracıyla önce yol kenarında bulunan doğalgaz kutusuna çarpan Ganyat, daha sonra hemen arkasındaki dükkana çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrası kız arkadaşıyla birlikte araçtan çıkan sürücüyü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta ve aracın çarptığı dükkanda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı kameralara yansırken ekiplerin çalışmaları sonrasında araç gelen çekici ile yol kenarından çekildi.

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“Gürsel mahallesi büyük bir faciadan kurtuldu”

Kazayı gören vatandaş Adem Doğan, “Kaza, sabah namazından sonra meydana geldi. Kazayı yapan kişi sarhoştu galiba. Zaten bu refüj bize hep zarar veriyor. Arabalar hep üstünden geçiyor. O da büyük bir ihtimalle refüjden kaçmak için sağa kırdı, sonra da dükkana girdi.

Doğalgaz kutusuna da vurdu. Gürsel mahallesi baya büyük bir tehlike atlattı. Gürsel mahallesine geçmiş olsun diyelim. Sürücü alkollüydü, iner inmez sigara yakmaya çalıştı. Biz söndürdük, elinden aldık. Gürsel mahallesi büyük bir faciadan kurtuldu” dedi.

FOTOĞRAF 10 Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bolu’da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı Bolu'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

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FOTOĞRAF 10 Kaza, gece yarısı Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’ne bağlı Salavatlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sultanhisar istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 09 Y 4627 plakalı Tofaş marka otomobil, Salavatlı Kavşağı yakınlarında dinlenme tesisinden karayoluna çıktığı ileri sürülen 20 ABH 717 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile taklalar atan otomobil adeta metal yığınına dönerken araç içerisinde bulunan 5 kişiden 2’si olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılara ilk müdahaleyi bu sırada bir yangın ihbarından dönen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yaparken, kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları hurdaya dönen aracın başında feryat ederken, bölgeye güvenliğin sağlanması amacıyla takviye ekipler sevk edildi. Aydın’da katliam gibi kaza; 2 ölü 3 ağır yaralı Katliam gibi kaza: Otomobil metal yığınına döndü, 2 kişi öldü 3 kişi ağır yaralandı Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazada tıra çarpan Tofaş marka otomobil metal yığınına dönerken kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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