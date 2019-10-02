Kağıthane'de hafriyat kamyonu eve girdi: Deprem oluyor sandım

Kağıthane'de hafriyat kamyonu bir apartmanın giriş katına girdi.

Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Bakım Sokak'ta yokuş aşağı inen Yasin Çadırcı idaresindeki 34 AL 7632 plakalı kum yüklü hafriyat kamyon, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Hafriyat kamyonu, bir apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına girdi.

Hafriyat kamyonu bir apartmanın giriş katına girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle binada hasar oluştu.

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Sürücü Yasin Çadırcı, yaptığı açıklamada, kamyonuna kum yüklediğini ve yakınlardaki bir yere götürdüğünü söyledi. Yokuş aşağı inerken aracın freninin tutmadığını iddia eden Çadırcı, binaya çarptığını kaydetti.

Yaralananın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle binada hasar oluştu.

Evde ikamet eden Muhammet Seyit Kaplan, kamyonun çarptığı sırada odada bulunduğunu söyledi. Kamyonun odanın diğer tarafına çarptığını ifade eden Kaplan, durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Apartmanın giriş katında bulunan daireye çarpan kamyonun kısa süre içerisinde bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.

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