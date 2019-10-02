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Kağıthane'de hafriyat kamyonu eve girdi: Deprem oluyor sandım

İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağı inerken freni tutmayan hafriyat kamyonu bir evin duvarına çarparak durabildi, evin içindeki vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Olay anında evde olan vatandaş, "Deprem oluyor sandım" dedi.

Haber Merkezi AA IHA
Apartmanın giriş katında bulunan daireye çarpan kamyonun kısa süre içerisinde bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.
Apartmanın giriş katında bulunan daireye çarpan kamyonun kısa süre içerisinde bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.

Kağıthane'de hafriyat kamyonu bir apartmanın giriş katına girdi.

Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Bakım Sokak'ta yokuş aşağı inen Yasin Çadırcı idaresindeki 34 AL 7632 plakalı kum yüklü hafriyat kamyon, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Hafriyat kamyonu, bir apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına girdi.

Hafriyat kamyonu bir apartmanın giriş katına girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle binada hasar oluştu.

15 ay sonra evden çıkartıldı
GÜNDEM
15 ay sonra evden çıkartıldı

  • Sürücü Yasin Çadırcı, yaptığı açıklamada, kamyonuna kum yüklediğini ve yakınlardaki bir yere götürdüğünü söyledi. Yokuş aşağı inerken aracın freninin tutmadığını iddia eden Çadırcı, binaya çarptığını kaydetti.

Yaralananın olmadığı kazada, çarpışmanın etkisiyle binada hasar oluştu.

Evde ikamet eden Muhammet Seyit Kaplan, kamyonun çarptığı sırada odada bulunduğunu söyledi. Kamyonun odanın diğer tarafına çarptığını ifade eden Kaplan, durumunun iyi olduğunu belirtti.

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GÜNDEM
Beykoz'da kamyonet eve girdi

Apartmanın giriş katında bulunan daireye çarpan kamyonun kısa süre içerisinde bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.

"Deprem oluyor sandım"

  • Kaza anında kamyonun girdiği evin yatak odasında bulunan Kaplan, "Bilgisayarımın başında oturuyordum. Kamyon bir anda içeri girdi ve ben ilk başta deprem oluyor zannettim. Kaçmak isterken koltuğa çarptım ve yere düştüm. Eşyalar falan hep kullanılamayacak hale geldi. Allah’a şükür onun haricinde bir sıkıntı yok. O esnada odada tek başımaydım" şeklinde konuştu.
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