Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 20.45 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde çıktı. Bir iş yerinin girişinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerinin girişini ve tabelasını sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen mahalledeki kişiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Mahallelinin yangını söndürmeye çalıştığı sırada elektrik patlamaları yaşandı.

Patlamalar nedeniyle çevredekiler panik yaşarken, iş yerinin girişindeki alevler yükselmeye devam etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler, ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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