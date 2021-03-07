Gündem Kağıthanede iş yerini tarayıp kaçan saldırganlar kaza yapınca yakalandı
İSTANBUL

Kağıthane'de iş yerini tarayıp kaçan saldırganlar kaza yapınca yakalandı

Kağıthane'de uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açan saldırganlar, polisin dur ihtarına da uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından kaza yapan araçtan inen çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı saldırganlar yaya olarak kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kağıthane’de gece saatlerinde uzun namlulu silah ve çelik yelekli olduğu iddia edilen şahıslar, bir apartı kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinden geldikleri otomobil ile kaçan şüpheliler ve polis arasında yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheliler kaza yaparken polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandılar.

Olay saat 03.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Park Sokak'taki 5 katlı binada bulunan, bekar ve öğrencilere kiralanan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ADN 531 plakalı otomobille sokağa gelen kişi yada kişiler, uzun namlulu silahlarla apart dairelerin bulunduğu binaya ateş açtı. Binanın bazı camları isabet alırken saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.

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Dur ihtarına uymayıp kaza yaptı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, 34 ADN 531 plakalı otomobil Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nden Osman Paşa Caddesi'ne dönmek isterken orta refüje çıktı. Araçtan inen saldırganları olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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Saldırganlar gözaltına alındı

Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde çelik yelek olduğu öğrenilirken, terk edilmiş halde bulunan otomobilde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Saldırganların kullandığı otomobil detaylı incelemelerin yapılması için emniyetin otoparkına çekilirken, araç üzerinde mermi izlerinin olduğu da görüldü.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada iş yeri sahibi de olay yerine geldi. Bölgede sürekli bu tarz saldırılar olduğunu söyleyen iş yeri sahibi, “Bunlar terörist değil mi? Karakolun 2 sokak aşağısında saldırıya uğruyoruz. Gelin ağabey sıkıntı yok. Adam keleşle giriyorsa siz muhabirsiniz sizde girin. Bu sadece bize değil, Su dükkanını taradılar, öbür dükkanı taradılar, burada dün iki tane daha dükkan taradılar. Yedi yirmi dört burayı tarıyorlar, burada insanlar yaşıyor" dedi.

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