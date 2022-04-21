Kağıthane'de şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü 6 araca çarptı

Kadıköy'de çocuk parkına bırakılmış İncil ve Hristiyanlığı öven kitaplar bulundu

Kadıköy'deki Şeker Parkı'nda bankların üzerine, 'Bu sizin için bir hediyedir. Bunu alabilirsiniz.' yazısıyla Hristiyanlığı öven kitaplar ve İncil bırakıldı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler tartışma konusu oldu.