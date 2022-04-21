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Gündem Kağıthanede şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü 6 araca çarptı
İSTANBUL

Kağıthane'de şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü 6 araca çarptı

İstanbul Kağıthane'de, İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir kişi yaralandı. Otobüs şoförünün, seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Kağıthanede şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü 6 araca çarptı
İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı.

4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen ve içinde yolcu bulunan 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü M.A, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden diğer araçlara çarparak kaldırıma çıktı.

Kağıthane'de İETT otobüsü 6 aracı biçti: Kaza anı kamerada
OYNAT 00:39
Kağıthane'de İETT otobüsü 6 aracı biçti: Kaza anı kamerada
Kağıthane Seyrantepe'de İETT otobüsü, 6 aracı biçti. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında diğer sürücülerin otobüs şoförünün yanına koşmaları yer alıyor.

Öte yandan kazanın, İETT şoförünün rahatsızlığı sebebiyle gerçekleştiği iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA

İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA

Kazaya karışan araçların yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda kaldırılmasının ardından yolda kontrollü olarak sağlanan trafik yeniden normale döndü.

AA
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Kağıthane'de İETT otobüsü 6 araca çarptı.

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