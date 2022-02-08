Kahraman itfaiyeci: Buna mesai derler çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Boğaçayı üzerinde Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; içerisinde 2’si kadın 4 kişi olan off-road aracı ile çay üzerinden geçmek isteyen sürücü Mehmet Ayne’nin kontrolünde bulunan kamyonet bir anda sulara kapıldı. Yaklaşık 7 metre sürüklenen araç suya batarak sabit kaldı. İçerisi su dolu aracın içerisinde bulunan 4 kişi aracın üzerine çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.



2 kadını sırtına alarak karaya çıkardı



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıslara ekipler bir süre ulaşamadı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye çavuşu Yalçın Çelik, yaklaşık 1.5 kilometre yürüyerek şahısların olduğu alana ulaştı. Çelik, önce araç üzerinde bulunan iki kadını sırtına alarak karaya çıkardı. Daha sonra ise aracın önünde bulunan halatı kepçeye bağladı. Araç kepçe yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldı.

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"Vatandaşlarımızın hayatları tehlike altındaydı"



Dizlerine kadar suya girerek vatandaşları kurtaran 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik, o anları şöyle anlattı: “Bize Boğaçayı içerisinde mahsur kalan araç ile ilgili ihbar geldi. Biz bu ihbara derhal olay yerine çıkış yaptık. Olay yerine vardığımızda arazi taşıtı içerisinde 4 kişinin mahsur kaldığını gördük. Biz önce Gürsu Mahallesinde giriş yaptık. Burada olay yerine uzak kaldığımızı anlayınca bu sefer Çakırlar yönünde ulaşmaya çalıştık. Boğaçayı kış şartları dolayısı ile hızlı akıyordu. Vatandaşlarımızın hayatları tehlike altındaydı. Olay yerinde bayanların hayatının daha tehlikede olduğunu düşünerek bayanları aldım. Aracımız olay yerine çok uzak kaldı. Tek başıma müdahale etmek zorundaydım. Kadınların çok korktuğunu anladım” dedi.

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"Biz buna mesai deriz"



Mahsur kalan kişilerin hayatlarının tehlike olduğunu hissettiğini belirten Çelik, “Önce bayanları aldım. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi kepçesi yetişti. Araçla birlikte diğerlerini de kurtardık. Biz görevimizi yaptık. Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Vatandaşları en güzel şekilde yardımcı olduk."

"Zor zamanların adamıyız"

"Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz. Bu tür işlere her zaman gideriz. O gün yeni doğmuş bir kediyi ölmek üzere kurtardık. İtfaiyeciliğin özünde bu var. Allah da bize yardım etti. Mesleğim ile gurur duyuyorum” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 21 Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration Restore adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Çalıların arasında hurdaya ayrılmış ve terk edilmiş 1986 model Toyota Camry araba bulan kişi otomobili evine götürdü. Tüm parçaları elinden geçirerek yenileyen bu kişi arabanın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Arabanın her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı. İşte hurda halindeki arabanın son hali... Çalıların arasına terk edilmiş 1986 model arabayı yeniledi: Son haline hayran kalmamak elde değil YouTube'da Restoration Restore adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

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