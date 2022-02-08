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ANTALYA

Kahraman itfaiyeci: Buna mesai derler çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz

Antalya’da Boğaçayı’nda akıntıya kapılan araç üzerinde mahsur kalan kadınları sırtına alarak tek tek kurtaran itfaiye çavuşu yaşananları anlattı. 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik, “Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kahraman itfaiyeci: Buna mesai derler çiçek toplamak için göreve çıkmıyoruz
İtfaiye çavuşu yaşananları anlattı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Boğaçayı üzerinde Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; içerisinde 2’si kadın 4 kişi olan off-road aracı ile çay üzerinden geçmek isteyen sürücü Mehmet Ayne’nin kontrolünde bulunan kamyonet bir anda sulara kapıldı. Yaklaşık 7 metre sürüklenen araç suya batarak sabit kaldı. İçerisi su dolu aracın içerisinde bulunan 4 kişi aracın üzerine çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.


2 kadını sırtına alarak karaya çıkardı


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıslara ekipler bir süre ulaşamadı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye çavuşu Yalçın Çelik, yaklaşık 1.5 kilometre yürüyerek şahısların olduğu alana ulaştı. Çelik, önce araç üzerinde bulunan iki kadını sırtına alarak karaya çıkardı. Daha sonra ise aracın önünde bulunan halatı kepçeye bağladı. Araç kepçe yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldı.


"Vatandaşlarımızın hayatları tehlike altındaydı"


Dizlerine kadar suya girerek vatandaşları kurtaran 15 yıldır itfaiyeci olan Yalçın Çelik, o anları şöyle anlattı: “Bize Boğaçayı içerisinde mahsur kalan araç ile ilgili ihbar geldi. Biz bu ihbara derhal olay yerine çıkış yaptık. Olay yerine vardığımızda arazi taşıtı içerisinde 4 kişinin mahsur kaldığını gördük. Biz önce Gürsu Mahallesinde giriş yaptık. Burada olay yerine uzak kaldığımızı anlayınca bu sefer Çakırlar yönünde ulaşmaya çalıştık. Boğaçayı kış şartları dolayısı ile hızlı akıyordu. Vatandaşlarımızın hayatları tehlike altındaydı. Olay yerinde bayanların hayatının daha tehlikede olduğunu düşünerek bayanları aldım. Aracımız olay yerine çok uzak kaldı. Tek başıma müdahale etmek zorundaydım. Kadınların çok korktuğunu anladım” dedi.


"Biz buna mesai deriz"


Mahsur kalan kişilerin hayatlarının tehlike olduğunu hissettiğini belirten Çelik, “Önce bayanları aldım. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi kepçesi yetişti. Araçla birlikte diğerlerini de kurtardık. Biz görevimizi yaptık. Kimisi buna kahramanlık dedi. Biz buna mesai deriz. Vatandaşları en güzel şekilde yardımcı olduk."

"Zor zamanların adamıyız"

"Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz zor zamanların adamıyız. Biz buradan çiçek toplamaya çıkmıyoruz. Bu tür işlere her zaman gideriz. O gün yeni doğmuş bir kediyi ölmek üzere kurtardık. İtfaiyeciliğin özünde bu var. Allah da bize yardım etti. Mesleğim ile gurur duyuyorum” diye konuştu.

Çalıların arasına terk edilmiş 1986 model arabayı yeniledi: Son haline hayran kalmamak elde değil
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Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Restoration Restore adlı kanalıyla takipçilerine yaptığı restorasyon videolarını paylaşan kişi görenleri şaşırtmaya devam ediyor.
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Çalıların arasında hurdaya ayrılmış ve terk edilmiş 1986 model Toyota Camry araba bulan kişi otomobili evine götürdü.
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Tüm parçaları elinden geçirerek yenileyen bu kişi arabanın son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
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Arabanın her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu takipçileriyle paylaştı.
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İşte hurda halindeki arabanın son hali...
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Çalıların arasına terk edilmiş 1986 model arabayı yeniledi: Son haline hayran kalmamak elde değil
YouTube'da Restoration Restore adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş hurda halde 1986 model Toyota Camry marka araba bulan kişi otomobili restore etti. Her anını saniye saniye kaydeden bu kişi videoyu YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı.

ABD'den F-35 operasyonu: Çin'in ele geçirmemesi için zamanla yarışıyorlar
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Carl Vinson uçak gemisine indiği sırada düşen ABD F-35C uçağının denizden çıkarılması için gerçekleştirilen operasyon hafta sonu başlatıldı.
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ABD donanması doğrudan çalışmaların nerede başladığını açıklamadı ancak Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığının Filipinler'in 185 deniz mili batısında ve Çin'in hava üssü inşa ettiği Paracel ada zincirinden biri olan Woody adasının 350 mil doğusundaki bir noktada enkaz çalışması yapıldığına yönelik uyarısı, uçağın denizden çıkarılma operasyonunun bu bölgede gerçekleştirildiğine dair yorumlara neden oldu.
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Diğer taraftan, daha önce deniz yüzeyinde enkazının yüzer haldeki fotoğrafları çıkan F-35C uçağının düşme anına ait iki görüntü de basına sızdırıldı.
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Görüntülerden birinin doğrudan geminin pistinden çekildiği ve uçağın gemiye yaklaşma anını çektiği anlaşılırken, ikinci bir görüntünün ise uçağın piste çakılma ve denize düşme anını gösteren gemideki bir güverte kamerası görüntüsü olduğu ortaya çıktı.
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Sosyal medyada yer alan güverte kamerasından sızdırılan görüntüye pilotun kaza esnasındaki çığlıkları da yansırken, uçağın piste çarptıktan sonra ateş alarak sürüklendiği ve denize düştüğü görülüyor.
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Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin uçağı çıkarmak için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.
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Kirby, sızan görüntülerin incelemeye tabi tutulan görüntüler olduğunu ve izinsiz paylaşıldığını kaydetti.
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Sözcü, bu görüntülerin sızdırılma şeklinin de incelemeye alındığını belirtti.
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ABD’ye ait F-35C uçağı 24 Ocak 2022'de Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalışırken düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemi ile son anda kurtulmuştu ancak gemide 7 mürettebat yaralanmıştı.
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Uçağın enkazının Çin tarafından ele geçirilmemesi için bölgede geniş güvenlik önemleri alınmıştı.
ABD'den F-35 operasyonu: Çin'in ele geçirmemesi için zamanla yarışıyorlar
ABD Donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inerken düşen F-35C savaş uçağının denizden çıkarılması için operasyon yapılıyor. ABD'ye ait F-35C uçağı 24 Ocak 2022'de Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalışırken düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemi ile son anda kurtulmuştu ancak gemide 7 mürettebat yaralanmıştı.


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