Kahraman kadın korucuların eli vatan için tetikte: Her şartta göreve hazırız Van’da terörle mücadelede görev alan güvenlik korucuları, dosta güven düşmana korku veriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de vazifelerinin başında olan kadın korucular, “Bizler, vatanımız için yurdun her yerinde her türlü şartta görev almaya hazırız” dedi.

Haber Merkezi 08 Mart 2021, 10:37 Son Güncelleme: 08 Mart 2021, 10:50 İHA