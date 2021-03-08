Gündem Kahraman kadın korucuların eli vatan için tetikte Her şartta göreve hazırız
VAN AKTÜEL

Kahraman kadın korucuların eli vatan için tetikte: Her şartta göreve hazırız

Van’da terörle mücadelede görev alan güvenlik korucuları, dosta güven düşmana korku veriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de vazifelerinin başında olan kadın korucular, “Bizler, vatanımız için yurdun her yerinde her türlü şartta görev almaya hazırız” dedi.

Haber Merkezi İHA
Kadın korucu, &quot;Bizler anneyiz, kız kardeşiz ve birer eşiz. Vatanımız için her türlü şartlarda ve her yerde görev yapmaya hazırız” dedi.
Kadın korucu, "Bizler anneyiz, kız kardeşiz ve birer eşiz. Vatanımız için her türlü şartlarda ve her yerde görev yapmaya hazırız” dedi.

Kentin farklı ilçelerinde görev yapan yaklaşık 50 kadın güvenlik korucusu, her türlü şartta vatana hizmet ediyor. Kurubaş Geri Gönderme Merkezinde görev yapan kadın güvenlik korucuları da, vatan için her şartta görev almaya hazır olduklarını söyledi.

2018 yılından beri severek görev yaptığını vurgulayan güvenlik korucusu, “İçimdeki vatan ve millet sevgisinin yanında ailede askeri personelin olması benim bu görevi seçmemde etkili oldu. Onları görerek büyüdük, vatan ve millet sevgimiz giderek arttı. Ondan sonra bu yola girmeye karar verdim” dedi.

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“Vatanımız için her türlü şartta ve her yerde görev yapmaya hazırız”


Zorlu sınavları başarılı bir şekilde geçerek göreve başladıklarını aktaran kadın güvenlik korucusu, tüm kadınların gününü kutlayarak, “Öncelikli olarak görev yapan asker ve polis mesai arkadaşlarımın, göreve gelirken eğitimimizde yardımı olan Astsubay Üstçavuş Pınar Komutanımızın, yine bugün aramızda olan ve bütün zorluklarda bize destek olan Büşra Komutanımızın ve bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bizler anneyiz, kız kardeşiz ve birer eşiz. Vatanımız için her türlü şartlarda ve her yerde görev yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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Bir başka güvenlik korucusu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde görev başında olduğunu belirterek, “Ben de bu güzel günde görevimin başındayım. Öncelikle annem ve komutanlarım olmak üzere tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum” diye konuştu.

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Erkek işi diyenlere aldırmadı: Ekmeğini mermerden çıkarıyor
FOTOĞRAF 5
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Mermer atölyesinde spiral ve kesim makinelerini ustalıkla kullanan, ev işleri ile üç çocuğuna da zaman ayıran Hazel Kara, işlerini büyüterek hemcinslerine istihdam sağlamayı hedefliyor. Atölyenin sahibi ve mermer ustası Kara:- Mermerin ağır olması sebebiyle ’Nasıl dayanıyorsun?’ diye soruyorlar. Ben 50 kiloyum. 150-200 kilogramlık tezgâhlarımız oluyor. Yeri geliyor, o tezgâhları oğlumun da yardımıyla kaldırıyorum dedi.
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Mermerciliğe ilgisinin yıllar önce çalıştığı mozaik atölyesinde başladığını, daha sonra eşi Bünyamin Kara ile mermer atölyesi açtıklarını söyleyen Hazel Kara, Mezar taşı, mutfak tezgahı, merdiven gibi mermerle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz. Önce ölçülerini alıyoruz, atölyemizde kesim ve yapıştırma işlemlerini yapıyoruz. Gün içerisinde de yerine gidip monte ediyoruz diye konuştu.
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Kara, mermerciliğin kadınlar için çok ağır bir sektör olduğunu, mermerle uğraşırken kendisini ilk kez görenlerin çok şaşırdığını dile getirerek, şunları söyledi: Atölyemizi büyütmeyi hedefliyoruz. İlçemizde bahçelerde yevmiye usulü güvencesiz çalışan birçok kadın bulunuyor. Onlardan bir bölümüne istihdam sağlamak istiyoruz.
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Hazel Kara, sabah erken saatlerde kalkıp ev işlerini bitirdikten sonra atölyeye gittiğini, gün boyu süren koşturmaca sonrası eve döndüğünde yine çocukları, akşam yemeği ve ev işleriyle ilgilendiğini belirtti. Eşimle gurur duyuyorum Bünyamin Kara da mermer ustası eşiyle gurur duyduğunu belirtti. Eşinin spiral ve kesim makinelerini rahatlıkla kullanabildiğine işaret eden Kara, Eşim, burada bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapıyor. İnsanlar başta garipsiyordu ancak artık alıştılar. Öyle ki esnaf kahvehanesine bile gidip esnafla çayını içiyor diye konuştu.
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Erkek işi diyenlere aldırmadı: Ekmeğini mermerden çıkarıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde eşiyle birlikte mermer atölyesi işleten 38 yaşındaki Hazel Kara, hem çocuklarını büyütüyor, hem de erkek işi olarak görülen mesleğinde atölyede hazırladığı ürünleri inşaatlara gidip monte ediyor.


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