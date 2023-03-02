Kahraman kadınlar yardım gücünü genişletti

‘’Kahramankazan Belediye Başkanı’mız Serhat Oğuz sağ olsun hep bizim arkamızda durdu. Her şeyimize destek oluyor, malzeme ve erzak ihtiyacımızı karşılıyor. Biz de gönüllü kadınlarla bir araya gelerek belediye başkanımızın desteği ve gönüllü ablalarımızın emeği ile depremzede ailelere bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. #EvimEvindir diyerek, evlerinde hissetsinler diye el yapımı yemekler yapıyoruz. Gururla ve zevkle yapıyoruz bunları. Sabah koşarak geliyoruz. Depremzede ailelere bir şeyler yapabildiğimiz için mutluyuz’’ dedi