Gündem Kahraman Mehmetçik dev dalgaların arasına atlayarak göçmenleri kurtardı
EDİRNE

Kahraman Mehmetçik dev dalgaların arasına atlayarak göçmenleri kurtardı

Geçen hafta Sahil Güvenlik güçlerinin, Enez'de botları batmaya başlayan 39 düzensiz göçmeni kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Su almaya başlayan göçmen botunu gören kahraman Mehmetçikler dev dalgalara aldırış etmeden denize atlayıp göçmenleri kurtardıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi AA
Göçmenlerin kurtarılış anı.
Göçmenlerin kurtarılış anı.
Göçmenlerin kurtarılış anı.
AA
Göçmenlerin kurtarılış anı.
Göçmenlerin kurtarılış anı.
AA
Göçmenlerin kurtarılış anı.
Göçmenlerin kurtarılış anı.
AA
Göçmenlerin kurtarılış anı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında botları batmaya başlayan düzensiz göçmenleri büyük bir kahramanlıkla kurtarmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Hiç düşünmeden denize atladılar

Geçen hafta Sahil Güvenlik güçlerinin Enez ilçesinde botları batmaya başlayan 39 düzensiz göçmeni kurtarma görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, fırtınanın dev dalgalar oluşturduğu Ege'de Mehmetçik'in düzensiz göçmenleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor.

AA
Göçmenlerin kurtarılış anı.

Düzensiz göçmenlerin tek tek Sahil Güvenlik gemisi güvertesine çıkarılırken adeta zamanla yarışıldığının yer aldığı görüntülere kurtulanların denizde kalanların kurtarılması için yakarışları da yansıyor.

  • Kahramanlık örneği sergileyen bazı askerlerin de dev dalgalara aldırış etmeden denize atlayıp göçmenleri kurtarışı ve son göçmenin kurtarılmasına kadar denizde kalması görüntülerde yer alıyor.

Olay

19 Eylül'de Yunanistan'a ilerleyen ve içerisinde 39 düzensiz göçmenin olduğu lastik bot su almaya başlamış,
düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitmişti. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarılmıştı.

AA
Göçmenlerin kurtarılış anı.

Botları su alan kaçak göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
OYNAT 02:14
Botları su alan kaçak göçmenlerin kurtarılma anları kamerada
Edirne'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen, ancak yolculuk yaptıkları lastik botun su alması üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulunan 39 kaçak göçmenin kurtarılma anları, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.


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