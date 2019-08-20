Gündem Kahraman polis orman yangınını engelledi
KIRKLARELİ

Orman yangınını polis memuru engelledi

Kahraman polis orman yangınını engelledi

Devriye görevi sırasında ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis memuru

Mahmut Sert itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis memuru, itfaiyeyi beklemeyip yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Haber Merkezi IHA
İtfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeyen polis memuru, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeyen polis memuru, yangına müdahale etti.

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde devriye görev yapan Polis memuru Mahmut Sert, ihbar üzerine gittiği ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi.

Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında devriye görevi yapan polis Memuru Mahmut Sert, ormanlık alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye giderek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiyeyi beklemedi, yangına müdahale etti

Polis memuru, itfaiyeyi beklemeyip yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi.

  • Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı
GÜNDEM
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı

Çakallara kaptırmayacağız

Çakallara kaptırmayacağız

Haluk Dursun'dan vasiyet gibi konuşma
Mehmetçik Marekyolundan dönmez!

Mehmetçik Marek
yolundan dönmez!

Askeri uzmanlara göre TSK'nın takviyesi engellenemez.
Fenerbahçe farklı başladı

Fenerbahçe 'farklı' başladı

Sarı lacivertliler, Gazişehir'i 5-0 yenerek haftayı lider kapattı.
İngiliz yıldız <br>İstanbul'da

İngiliz yıldız
İstanbul'da

​Transfer görüşmelerini sonlandırmaya geldi.
Kameraya yakalandı

Kameraya yakalandı

​Emre Belözoğlu sosyal medyada gündem oldu.
Haluk Hoca'yı kaybettik

Haluk Hoca'yı kaybettik

Kültür Bakan Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Daha etkin kullanılacak

Daha etkin kullanılacak

​Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı.
Gereken yapıldı

Gereken yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması.
İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

İdlib'de Türk konvoyuna saldırı

​Milli Savunma Bakanlığı saldırıda 3 sivilin öldüğünü açıkladı.
3 ilde 129 TİM harekete geçti

3 ilde 129 TİM harekete geçti

Kıran operasyonu ile PKK'ya hedefler imha ediliyor.
Köprü trafiği kitlendi

Köprü trafiği kitlendi

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kazası.
Sözde emir yakalandı

Sözde emir yakalandı

Kırsal bölgelerde saldırılar devam ediyor.
Şehit yakınları<br>yeniden işe alındı

Şehit yakınları
yeniden işe alındı

​HDP'li Türk'ün işten çıkardığı şehit yakınları göreve döndü.
İlk kez mahkemede

İlk kez mahkemede

​Sudan'da 30 yıllık el-Beşir dönemi sona ermişti.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​TIR ile çarpışan minibüsteki 7 işçi hayatını kaybetti.
HDP'nin elinde büyükşehir kalmadı

HDP'nin elinde büyükşehir kalmadı

İçişleri Bakanlığı'nın kayyum kararının ardından dikkat çeken tablo.
Kayyum telefonu

Kayyum telefonu

Bahçeli'den Bakan Süleyman Soylu'ya tam destek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.