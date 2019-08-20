Kahraman polis orman yangınını engelledi

Spor

Trabzonspor'da Mehmet Topal sesleri

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Topal'ın adı Trabzonspor ile anılmaya başlandı. İspanya'da futbol oynamak isteyen ve burada istediği teklifleri henüz bulamayan tecrübeli oyuncunun Trabzonspor ile menajerler aracılığıyla görüştüğü öğrenildi.