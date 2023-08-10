Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Mansur Yavaş’a veryansın: Hani hak yemeyecektiniz

Yerel seçime yaklaşılan günlerde, özellikle de büyükşehir belediye başkanlarının etkisiz yönetimi ve başarısız belediyecilik anlayışları olduğu yönünde tepkiler artmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a göreve geldiği günden bu yana etkin bir muhalefet sürdüren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un son paylaşımları ise, Mansur Yavaş’ı zor duruma sokacak nitelikte.

Başkan Oğuz son zamanlarda gündemde görünmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Twitter'dan seslendi.

İşte o tweetler:

“Sayın Yavaş! Bir çıkın! Bir konuşun! Neredesiniz!”

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“Vatandaşa kömür lazımken kömür vermediniz!

Tohum lazımken tohum vermediniz!

İlçe belediyelerine tehdit olarak vatandaşı kurban etmeye kalktınız!

İş işten geçince çark edip, utanmadan reklam yaptınız!

Sayın Yavaş! Bir çıkın! Bir konuşun! Neredesiniz!”

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“Sesiniz çıkmıyor! Sayın Yavaş! Soruyorum! Neredesiniz!”

Ankara Büyükşehir kurumlarının sürekli olarak değişen genel müdürleri konusunda olan tweetinde de kendisinin sorularına ve açıklamalarına sessiz kalan Mansur Yavaş’a olan sorusunu yineledi.

“Neredesiniz!”

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“Ankara Büyükşehir Belediyesi kurumları batık haldedir!

Sırf Halk Ekmek’te 7 kere Genel Müdür değişti! 6’lı 7’li masalara eşit olarak bölüştürerek devlet kurumlarını bitirdiniz!

Sesiniz çıkmıyor!

Sayın Yavaş! Soruyorum! Neredesiniz!”

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Mansur Yavaş’ın kendisine yöneltilen sorulara karşı sessiz kalmasına bu şekilde tepki gösterdi: “Neden susuyorsunuz!”

“Serhat Oğuz EYT’lilerin emekli ikramiyelerinin hala ödenmemesi konusunda “Hani hak yemeyecektiniz! Hani alın teri üzerinden siyaset yapmayacakyınız!” diyerek tepkisini dile getirirken tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi:

“Neredesiniz!

Neden susuyorsunuz!”

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“Hani hak yemeyecektiniz!

Hani alın teri üstünden siyaset yapmayacaktınız!

EYT’den emeklilik hakkı kazanan Belediye işçilerinin emekli ikramiyelerini neden ödemiyorsunuz Sayın Yavaş!

Twitter’dan Robin Hood’çuluk oynarken, kendi işçinizin emeğini neden ödemiyorsunuz Sayın Yavaş! Neredesiniz!

Neden susuyorsunuz!”

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Serhat Oğuz hala sessizliğini koruyan Mansur Yavaş’a tekrar sordu:

“Neredesiniz?”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetimde olduğu dört sene boyunca sadece geçmişte yapılanları eleştirdiğini belirterek şu sıralar gündemde görünmeyen Mansur Yavaş’a yine nerede olduğunu sordu.

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“Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentini yönettiği 4 seneyi! Sadece geçmişi eleştirerek geçiren bir Belediye Başkanı düşünün!

6 milyon vatandaşa, koskoca Ankara’ya hatırı sayılır tek bir hizmet tek bir eser üretmeden geçirdiğiniz

4 yılın hesabını kimden soralım Sayın Yavaş! Neredesiniz?”

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“Aylık 50bin TL geliri olan vatandaşa sosyal yardım verilir mi?”

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“Aylık 50bin TL geliri olan vatandaşa sosyal yardım verilir mi?

Karı koca devlet memuru olan vatandaşa sosyal yardım verilir mi?

Üstünde şirketi olan, gayrimenkulleri olan; Üstünde kayıtlı otobüsü olan! Vatandaşa sosyal yardım verilir mi?

Yurtdışında yaşayan vatandaşa sosyal yardım verilir mi?

Size soruyorum Sayın Yavaş! Bu vatandaşlara hangi hakka hukuka dayanarak sosyal yardımda bulundunuz! İhtiyaç sahibi hemşerilerim dururken bu usulsüzlüğe nasıl vesile oldunuz!”

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“Belediye Başkanının kendisi ortada yok”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sistem, kadro ve sahada yapılan etkinliklerin olmadığını belirterek büyükşehir belediyesi için “Horozu çok olan bir çöplük!” benzetmesini yaparken Belediye başkanının hala ortada olmamasına atıf yaptı.

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“Ankara Büyükşehir Belediyesi, horozu çok olan bir çöplük gibi!

O yüzden dört senedir sabah olamadı!

Sistem yok!

Kadro yok!

Sahada etkinlik yok!

Vatandaş hizmet beklerken; Belediye Başkanının bizatihi kendisi ortada yok!

Büyükşehir Belediyesi, horozu çok olan bir çöplük gibi!

O yüzden dört senedir sabah olamadı!

Sistem yok!

Kadro yok!

Sahada etkinlik yok!