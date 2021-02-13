AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a saldırı iddiasına yalanlama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Mahir Ünal'a saldırıyı kınıyoruz" şeklinde haberlerin yer aldığı, sosyal medyada destek mesajlarının paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu olayla ilgili açıklamaya gerek duyulduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün kentte bulunan Ünal'ın, beraberindeki partililerle cuma namazını kıldığı Ulu Cami'den ayrılırken aracına bindiği esnada emekli Z.T'nin "Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum." beyanında bulunduğu, bunun üzerine Mahir Ünal'ın aracından inerek vatandaşın sorununu dinlemeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

OYNAT 02:49 CHP Sözcüsü Öztrak "Yeterince büyük bir yalanı söylerseniz insanlar inanmaya başlar" dedikten sonra AK Partili Ünal hakkındaki asılsız 'bardak' söylemini dile getirdi CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında kendisiyle çelişen ifadelere imza attı. Hitler'in propaganda bakanına atıfta bulunan Öztrak 'Yeterince büyük bir yalanı söylerseniz insanlar inanmaya başlar' ifadeleriyle hükümeti hedef aldı. Ancak hemen sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın sarf ettiği iddia edilen ancak asılsız çıkan 'Bizden önce bardak yoktu' beyanını gündeme getirdi.

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"Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T'nin oğlu olan O.T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında TCK 301. maddeden (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

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Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."