Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünala saldırı iddiasına yalanlama
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Mahir Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a saldırı iddiasına yalanlama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a saldırı veya saldırı girişimi olduğu iddiasına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
Foto/arşiv: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "Mahir Ünal'a saldırıyı kınıyoruz" şeklinde haberlerin yer aldığı, sosyal medyada destek mesajlarının paylaşıldığı belirtilerek, bahse konu olayla ilgili açıklamaya gerek duyulduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dün kentte bulunan Ünal'ın, beraberindeki partililerle cuma namazını kıldığı Ulu Cami'den ayrılırken aracına bindiği esnada emekli Z.T'nin "Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum." beyanında bulunduğu, bunun üzerine Mahir Ünal'ın aracından inerek vatandaşın sorununu dinlemeye başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

CHP Sözcüsü Öztrak
OYNAT 02:49
CHP Sözcüsü Öztrak "Yeterince büyük bir yalanı söylerseniz insanlar inanmaya başlar" dedikten sonra AK Partili Ünal hakkındaki asılsız 'bardak' söylemini dile getirdi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında kendisiyle çelişen ifadelere imza attı. Hitler'in propaganda bakanına atıfta bulunan Öztrak 'Yeterince büyük bir yalanı söylerseniz insanlar inanmaya başlar' ifadeleriyle hükümeti hedef aldı. Ancak hemen sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın sarf ettiği iddia edilen ancak asılsız çıkan 'Bizden önce bardak yoktu' beyanını gündeme getirdi.

"Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir Ünal'a talebini ilettiği esnada kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T'nin oğlu olan O.T. isimli şahıs 'TBMM'yi tanımıyorum. Devleti tanımıyorum.' şeklinde beyanlarda bulunması üzerine görevli koruma polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılmış, hakkında TCK 301. maddeden (Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sayın Mahir Ünal'a bir saldırı veya saldırımı girişimi olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Montajlı videoyla yapılan algı çöktü: Mahir Ünal 'Topunuz gelin' diye tepki gösterdi
GÜNDEM
Montajlı videoyla yapılan algı çöktü: Mahir Ünal 'Topunuz gelin' diye tepki gösterdi

Abone Ol Google News
Saldırıiddiasına yalanlama

Saldırı
iddiasına yalanlama

​Emniyet müdürlüğünden açıklama geldi.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Bomba atılmış gibiydi!

​Çeşme'deki hortum dehşetinin tanıkları anlattı

​15 Şubat için saldırı hazırlığı yapıyorlardı

Kıyı bölgelerde artabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

​8 yıl sonra oğlu ile aynı kaderi paylaştı
15 gemicinin<br>6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

15 gemicinin
6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

​Nijerya'da kaçırılan mürettebat serbest bırakılmıştı.
'Eskimo' usulü balık tutma

'Eskimo' usulü balık tutma

Buz tutan Çoruh Nehri'ni kazmalarla kırarak rızkını topluyor.

O da çiçek bu da çiçek

O da çiçek bu da çiçek

​14 Şubat Günü diyerek karnabaharda indirim yaptı.
Sahte polisler yakalandı

Sahte polisler yakalandı

İki kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandırdılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.