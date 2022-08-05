Gündem Kahramanmaraştaki 150 yıllık bu evin altından yol geçiyor
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'taki 150 yıllık bu evin altından yol geçiyor

Kahramanmaraş'ın en eski mahallelerinden olan Fevzipaşa Mahallesini ziyaret edenler altından yol geçen 150 yıllık evi görünce şaşırıyor.

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Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş haber: Altından yol geçen 150 yıllık ev
Altından yol geçen 150 yıllık geçmişi olan ev ise görenlerin dikkatini çekiyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan tarihi evler adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor. Altından yol geçen 150 yıllık geçmişi olan ev ise görenlerin dikkatini çekiyor.

Bir bölümü restore edilen evin bulunduğu sokakta özellikle çiftler düğün fotoğrafı çektiriyor.

Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor
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Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor

15 evin bir bölümünün altından sokak geçiyor
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15 evin bir bölümünün altından sokak geçiyor

Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, mahallesinde çok fazla tarihi yapı olduğunu belirterek, "Çok fazla eski evlerimiz var. Burada bulunan altı yol olan üstü ev olan tarihi mekanımız ise 150 yıllıktır. İnsanların ilgisini çekiyor. Ama buraların bakıma ihtiyacı var. Genelde gelin damat çekimleri burada yapılıyor. İnsanların hoşuna gidiyor farklı kareler elde ediyorlar. Bunun gibi farklı yerlerde de farklı şekilde tarihi mekanlarımız var. Buraya gelenlerin çok hoşlarına gidiyor ve burayı benimsiyorlar. Buraya gelenlere komşuluk olayına ne kadar önemli olduğunu da anlatıyoruz çünkü evleri hep bitişik şeklinde" dedi.


Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor
FOTOĞRAF 11
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Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy’de evlerin altından geçen kanallardan su akıyor.
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Köylüler evlerinde su sesiyle yaşıyor.
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Köylüler su ihtiyacı için evlerinden dışarı çıkmadan kanaldan su ihtiyaçlarını karşılıyor.
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Köylüler evlerinin altından geçen kanalda bulaşıklarını yıkarken, sulama ihtiyaçlarını da kanaldan karşılıyor.
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Evlerinin altından geçen su sayesinde köylüler yaz sıcaklarından pek etkilenmiyor.
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Evlerin altından akan su binaları serin tutuyor. Ağaçköy Venedik köyü olarak biliniyor.
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Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köylüler, şu şekilde açıklamada bulundular:
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“Evlerimizin altından su geçiyor. Bu suyu kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkayıp sulamada kullanıyoruz. Akan su evlerimizi sıcak yaz günlerinde serin tutuyor. Biz çok memnunuz. Köydeki çok sayıda evin altından su geçiyor.”
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Bu köy Venedik'i aratmıyor: Evlerinin altından su geçiyor
Çanakkale'de evlerin altından su akan köy Venedik'i andırıyor. Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köylüler, “Evlerimizin altından su geçiyor. Bu suyu kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkayıp sulamada kullanıyoruz. Akan su evlerimizi sıcak yaz günlerinde serin tutuyor" ifadelerini kullandı.


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