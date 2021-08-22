Kahramanmaraş'ta çocukları salçaya taş attığı iddiasıyla dövdü

Kahramanmaraş'taki olay, cuma günü akşam saatlerinde Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Necati Ö., bahçedeki masaya kuruması için bıraktığı salçaya taş attıklarını iddia ettiği M.A.Ö. ile K.K.'nın yanına geldi.

Şikayet edilen komşu serbest kaldı

Necati Ö., çocukların yanına gelir gelmez M.A.Ö. ile K.K.'ya peş peşe tokat atmaya başladı. Bisikletin üzerindeki çocuklar, Necati Ö.'nün kendilerine vurmasıyla şoke olurken, o sırada yanlarında olan apartman görevlisi Mehmet T. ise yaşananlara müdahale etmedi.

Bisikletlerini bırakıp evlerine dönen çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Kamera görüntülerini izleyen aileler, çocuklara darp raporu aldıktan sonra görüntülerle birlikte karakola giderek komşularından şikayetçi oldu. Bunun üzerine Necati Ö, gözaltına alındı. Necati Ö, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Bisikletlerini bırakıp evlerine dönen çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı.

M.A.Ö.'nün annesi Selver Özcan, komşusunun yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. Çocuğunu darp eden Necati Ö.'nün eşinin de M.A.Ö.'nün kulaklarını çektiğini öne süren Selver Özcan, şöyle devam etti:

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