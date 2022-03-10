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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı eğitime yarın ara verildi.

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Haber Merkezi AA
Kahramanmaraş haberleri: Kahramanmaraşın Afşin ilçesinde eğitime kar engeli Son dakika: Kahramanmaraşın Afşin ilçesinde eğitime kar engeli
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Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla eğitim öğretime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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