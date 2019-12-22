Kahramanmaraş lezzetlerini tanıttı

Dr. Ender Saraç’ın da değerli bilgiler paylaştığı kültürüyle ve yemekleriyle oldukça zengin olan Kahramanmaraş lezzetleri Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Sektörel Eşleşmeler’ programı ile sergilendi. Program kapsamında Dr. Ender Saraç, kolesterole, soğuk algınlığına, romantizmaya ve zayıflamaya iyi gelen Maraş biberli tarifler paylaşırken, uygulamalı olarak da gösterdi.

AMAÇ TURİZME KAZANDIRMAK

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, “Kültürel mirasımızın en önemli parçalarından biri olan gastronomi zenginliğini turizme kazandırmak istiyoruz. Maraş dondurması, Maraş biberi, Maraş paçası ve sumak ekşisi gibi dünyaca bilinen lezzetlerimizi bugün değerli konuğumuz Ender Saraç’ la birlikte sizlere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

‘ŞEHRİN GÜZELLİKLERİ GİZLİ KALMIŞ’

Dr. Ender Saraç ise “Burada olmama vesile olan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimde gerçekten çok şaşırdım, böyle güzellikler gizli kalmış. Kentinizi ve mutfağınızı tanıtmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Dr. Saraç organizasyonda, C vitamini deposu, kanser riskini azaltan ve sağlığımıza daha birçok yararı olan Maraş biberi ile ağrı kesici, romatizmaya iyi gelen merhemin yanı sıra zayıflama çayı tarifini hem verdi hem de uygulamalı olarak yaptı.