Gündem Kahramanmaraş lezzetlerini tanıttı
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş lezzetlerini tanıttı

Tirşik çorbasından cips tarhanaya, kelle paçadan sumak ekşisine kadar Kahramanmaraş lezzetleri Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Sektörel Eşleşmeler’ programı ile görücüye çıktı. Dr. Ender Saraç’ın katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Maraş Acı Pul Biberi Yeme Yarışması ayrı bir renk kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sektörel Eşleşmeler Programı
Sektörel Eşleşmeler Programı

Dr. Ender Saraç’ın da değerli bilgiler paylaştığı kültürüyle ve yemekleriyle oldukça zengin olan Kahramanmaraş lezzetleri Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ‘Sektörel Eşleşmeler’ programı ile sergilendi. Program kapsamında Dr. Ender Saraç, kolesterole, soğuk algınlığına, romantizmaya ve zayıflamaya iyi gelen Maraş biberli tarifler paylaşırken, uygulamalı olarak da gösterdi.

AMAÇ TURİZME KAZANDIRMAK

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, “Kültürel mirasımızın en önemli parçalarından biri olan gastronomi zenginliğini turizme kazandırmak istiyoruz. Maraş dondurması, Maraş biberi, Maraş paçası ve sumak ekşisi gibi dünyaca bilinen lezzetlerimizi bugün değerli konuğumuz Ender Saraç’ la birlikte sizlere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

‘ŞEHRİN GÜZELLİKLERİ GİZLİ KALMIŞ’

  • Dr. Ender Saraç ise “Burada olmama vesile olan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimde gerçekten çok şaşırdım, böyle güzellikler gizli kalmış. Kentinizi ve mutfağınızı tanıtmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Dr. Saraç organizasyonda, C vitamini deposu, kanser riskini azaltan ve sağlığımıza daha birçok yararı olan Maraş biberi ile ağrı kesici, romatizmaya iyi gelen merhemin yanı sıra zayıflama çayı tarifini hem verdi hem de uygulamalı olarak yaptı.

Kullandığı gargara nedeniyle el konulan ehliyeti, iade edildi
GÜNDEM
Kullandığı gargara nedeniyle el konulan ehliyeti, iade edildi
CHPyi FETÖ yönetiyor

CHP'yi FETÖ yönetiyor

​Mansur Yavaş'ı CHP'den aday olmaya FETÖ ikna etmiş.
Vururuz

Vururuz

​Muhtıranın kabulü sonrası Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmadı.
5 bin kişiye istihdam

5 bin kişiye istihdam

​Yerli otomobil 27 Aralık Cuma günü gerçekleşecek test sürüşü ile tanıtılacak.
Büyümek için hazırız

Büyümek için hazırız

​İş dünyasının 2020'den beklentileri olumlu.
Katil yarın hakim karşısına çıkacak

Katil yarın hakim karşısına çıkacak

​Ceren'i vahşice öldüren Özgür Arduç için müebbet hapis isteniyor.
Deniz ulaşımına lodos engeli

Deniz ulaşımına lodos engeli

İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Torba kanun kabul edildi

Torba kanun kabul edildi

İşte kanunla gelen yeni düzenlemeler.

Galatasaray tükeniyor

Galatasaray tükeniyor

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet aldı.
CHP zirvesinde <br>lüks araç kuyruğu

CHP zirvesinde
lüks araç kuyruğu

Araçların fiyatları 1 milyon 660 bin TL'yi buluyor.
Peşlerini bırakmayacağız

Peşlerini bırakmayacağız

Erdoğan'dan CHP yönetimine tarihi çağrı.
Libya mutabakatı <br>kabul edildi

Libya mutabakatı
kabul edildi

CHP, İYİ Parti ve HDP 'hayır' oyu kullandı.
Kanal İstanbul'u yapacağız

Kanal İstanbul'u yapacağız

​Cumhurbaşkanı, ihaleye gidileceğini açıkladı.
İçişleri müfettiş görevlendirdi

İçişleri müfettiş görevlendirdi

Sinan Aygün'ün iddiaları araştırılacak.
İstanbul'da<br> hepsi toplandı

İstanbul'da
hepsi toplandı

​Faaliyeti sona erdirildi otoparklar bomboş kaldı.
Eylem hazırlığı yaparken vuruldular

Eylem hazırlığı yaparken vuruldular

​3 terörist hava destekli operasyonla imha edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.