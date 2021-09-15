Kahramanmaraş Müftüsü Tekin: Aşı olmak farz-ı ayndır

Onikişubat ilçesinde 4-6 yaş Kocabeyli Kur’an Kursu ile Dulkadiroğlu ilçesindeki ihtiyaç odaklı Evliya Kur’an kurslarını ziyaret eden İl Müftüsü Mustafa Tekin, Covid-19 pandemisi sebebiyle kursların uzun süredir kapalı olduğunu söyledi.

İHA

Tekin, “Uzun bir aradan sonra 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemimize başladık, besmelemizi çektik. Bütün okullarımız, bütün Kur’an kurslarımız ile 4-6 yaş eğitim yuvalarımız açıldı. Rabbimizden niyazımız inşallah bu açılış bereketli olur, sağlıklı sıhhatli bir şekilde hiç kapanmadan bu yıl eğitim-öğretimi güzelce tamamlarız" diye konuştu.

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İHA

"BİLEN KONUŞSUN BİLMEYEN SUSSUN"

Kursa gelen kadınlara aşı olmaları için uyarılarda bulunan Tekin, aşı olmamanın vebalinin büyük olduğunu belirterek, “Cenab-ı Allah, ‘bilen konuşsun, bilmeyen sussun’ diyor. Herkes konuşuyor aşı şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş diye. Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Allah bilmediğiniz bir şeyi uzmanına götürün diyor. Bu işin uzmanı da doktorlardır. Benim kızım da doktor, bas bas bağırıyor, kendisi üçüncü aşıyı da oldu. Birileri biliyormuş gibi konuşuyor ama sonrasında Allah göstermesin başına gelince anlıyor. Şu anda aşıyı vurulmak bence her Müslüman’ın üzerine farz-ı ayndır. Allah’ın emridir çünkü birinin ölümüne vesile olursan kul hakkına da girmiş oluyorsun. Bir bakıyorsunuz hiç ummadığınız kişi virüse yakalanıyor, hayatını kaybediyor. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir diyor, bütün insanlığı öldürmüş olursun. İlla silah alıp öldürülmüyor ki insan. Uzmanlar söylüyor aşı olmayanlar ölüyor, günde 300-350 kişi hayatını kaybediyor, bunlar annemiz babamız. Böyle bir konuda keyfi davranırsan din ne yapsın, Kur’an ne yapsın. Okuduğun Kur’an gözüne dizine durur. Onun için kesinlikle aşımızı olalım, aşı olmadan gelmeyelim. Hem kendimizi hem de yanımızdaki insanları koruyalım” şeklinde konuştu.

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