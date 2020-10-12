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Kahramanmaraş son dakika haber: İnşaat alanındaki göçük

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında göçük: Toprak kayması sonucu 2 işçi öldü

Kahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ım merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Mahallesi Beyazıtlı Caddesi'nde bir inşaat alanında kazı yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kazılan bölgede çalışma yürüten 2 işçi toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine işçilerin kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

DHA
Durumun bildirilmesi üzerine işçilerin kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından işçiler toprak altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde işçiler Cengiz Yıldırım (28) ve Alaaddin Zevkli'nin (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA
Durumun bildirilmesi üzerine işçilerin kurtarılması için olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Çevredeki iki bina tahliye edilecek

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan da olay yerinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Okatan, daha sonra gazetecilere, 2 işçinin ölü olarak toprak altından çıkartıldığını belirterek "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız ve bu şekilde vatandaşlarımızın herhangi bir risk altında olmasını önleyeceğiz." dedi.

Bu arada, olay yerine gelen işçilerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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