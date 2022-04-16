Kahramanmaraşlı çiftçiye 2,5 milyon biber fidesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime ve üreticiye sağlamış olduğu destekleri sürdürüyor. Bu kapsamda, her yıl düzenli olarak üreticiye sağlanan fide desteği bu yıl da gerçekleştirildi. Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ve Türkoğlu’nda çiftçilere toplamda 2,5 milyon adet ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ fidesi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Çiftçilere yüzde 80 hibe ile sağlanan biber fidesi desteği sayesinde şehrin coğrafi işaretli ürünlerinden olan ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ üretiminin artırılması hedefleniyor. Fide desteğinden faydalanan onlarca çiftçi, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

YÜZDE 80 HİBE

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz fide desteklerimizi bu yıl da sürdürdük. Bu kapsamda, Onikişubat ve Türkoğlu’nda onlarca çiftçimize toplamda 2,5 milyon adet biber fidesi desteğinde bulunduk. Maliyetin yüzde 80’lik kısmını Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Tarımsal üreticilerimize sağlamış olduğumuz şehrimizin coğrafi işaretli ürünlerinden ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’nin üretim sahasını genişleterek, pazar payını artırmayı hedefliyoruz” denildi.