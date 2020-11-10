Kahramanmaraşlı usta 7 bin liraya aldığı aracı, 70 bin liraya sattı.

Elbistan ilçesinde oto anahtarcılığı yapan Mehmet Özkan, uygun fiyata aldığı eski araçları yaptığı değişikliklerle çok özellikli araçlar haline getiriyor. Hurdaya ayrılmak üzere bulduğu bir aracı satın alan Özkan, motor aksamında bakım yaptırdıktan sonra tavanının bir bölümünü aletle kesip, gelişmiş araçlarda bulunan açılır tavan taktı. Aracı start stop ve katlanır ayna gibi özelliklerle donatan Mehmet Özkan, hurda fiyatına satın aldığı aracı 10 katı fiyata sattı.

FOTOĞRAF 11 Denizli'de ziraat mühendisi Mehmet Ergin Ayvaz, aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle mesleğini bırakarak gıda sektörüne yöneldi. Uzun yıllar mühendislik yaptıktan sonra farklı bir meslek dalına geçiş yapan Ayvaz, Sarayköy ilçesinde trafikten çekilmiş eski bir halk otobüsünü satın alıp, ekmek teknesine dönüştürdü. Otobüsün dışını boyayan Ayvaz, içine de masa yerleştirdi. Ayvaz, dekoratif aksesuarlarla süslediği otobüsün içinde ve çadır kurduğu ön kısmında, kokoreç ve köfte satışı yapmaya başladı. Hurda otobüsü kokoreç dükkanına dönüştüren Ayvaz, içindeki sesi dinleyerek mühendisliği bırakıp bu işe yöneldiğini söyledi. Farklı bir konsept tasarlayıp hurda halk otobüsünü ilgi çekici bir kokoreççi haline getirdiğini belirten Ayvaz, 10 yıl mühendislik yaptım. Bolulu olduğum için genlerimde aşçılık var. Yemek pişirmeyi çok seviyorum. Bu yüzden işimi bırakıp gıda sektörüne girdim. Kömürde kuzu kokoreç yapıp satmaya başladım. Yol kenarlarında yaygın olarak minibüslerde kokoreç satılıyor. Ben bunu biraz farklı bir hale getirmek istedim. Hurda bir halk otobüsünü kokoreççi dükkanı yaptım. Otobüsümüz 1991 model ve trafikten çekilmiş bir araç. Eskiden uzun yıllar İzmir'de hizmet vermiş. Biz düzenleyip güzel bir hale getirdik. İçinde 6 masası var. 24 kişi oturup yemek yiyebiliyor dedi. Ayvaz, müşterilerinin iş yerini çok beğendiğini ifade ederek, Buraya gelenler konseptimizi çok farklı buluyor. Müşterilerimiz iş yerimizi çok beğeniyor ve bol bol fotoğraf çekiyor. Bazen yol kenarında otobüsü görenler merak edip yanımıza dahi geliyor diye konuştu. Müşterilerden Halil Güven, iş için gidip, geldiği yolun kenarında otobüste kokoreç satıldığını görünce dikkatini çektiğini belirtip, Farklı bir tasarım olduğu için bende ilgi uyandırdı. Tarzını çok beğendim. Kokoreç de güzeldi, memnun kaldık diye konuştu. Denizli'de hurdadan aldığı halk otobüsünü öyle bir hale getirdi ki... Denizli'de aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle ziraat mühendisliğini bırakan 49 yaşındaki Mehmet Ergin Ayvaz Sarayköy ilçesinde, dükkana dönüştürdüğü trafikten çekilmiş, 1991 model halk otobüsünde kokoreç satarak geçimini sağlıyor. Ayvaz'ın müşterileri, halk otobüsünün koltuklarına oturarak karınlarını doyuruyor. Görenler araçla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor. BiP'te paylaş

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"Aracı görünce arkadaşlarım da şaşırdı"

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski arabalara meraklı olduğunu söyledi. Hurda araçları alıp üzerinde değişiklikler yaptığını anlatan Özkan, şunları kaydetti: "Bu aracı da 7 bin liraya hurda olarak alıp değerlendirmek istedim. Araca cam tavan, yol bilgisayarı, katlanır ayna, otomatik kalkıp inen cam, start stop ve otomatik açılır bagaj kapağı yaptıktan sonra araç büyük ilgi gördü. 7 bin liraya aldığım aracı 2 ay emek verdikten sonra bir arkadaşa 70 bin liraya sattım. Araç üzerinde yaptığım çalışmalar sırasında yakın arkadaşlarım yaptığım emeğe değmeyeceğini söylediler ama sonucu gördüklerinde onlar da şaşırdı. Daha önce böyle bir araca bu tür özelliklerin eklendiğini görmedim. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından aracı bu hale getirdim. Sonuç olarak aracımı değerini bilen bir arkadaşa sattım."

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Aracı satın alan Fehmi Çiçek de kendisinin lüks bir aracı olmasına rağmen bu tür araçlara da ilgi duyduğunu ifade etti.