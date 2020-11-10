Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kahramanmaraşlı usta 7 bin liraya aldığı aracı, 70 bin liraya sattı
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı usta 7 bin liraya aldığı aracı, 70 bin liraya sattı

Kahramanmaraş'ta oto anahtarcılığı işi yapan Mehmet Özkan, 7 bin liraya satın aldığı hurda aracı açılır tavan, yol bilgisayarı gibi son model araçların özellikleriyle donatarak 70 bin liraya sattı. Eski araçlara meraklı olduğunu belirten Özkan, "Araç üzerinde yaptığım çalışmalar sırasında yakın arkadaşlarım yaptığım emeğe değmeyeceğini söyledi ama sonucu gördüklerinde onlar da şaşırdı. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından aracı bu hale getirdim. Sonuç olarak aracımı değerini bilen bir arkadaşa sattım" dedi.

Haber Merkezi AA
Kahramanmaraşlı usta 7 bin liraya aldığı aracı, 70 bin liraya sattı.
Kahramanmaraşlı usta 7 bin liraya aldığı aracı, 70 bin liraya sattı.

Elbistan ilçesinde oto anahtarcılığı yapan Mehmet Özkan, uygun fiyata aldığı eski araçları yaptığı değişikliklerle çok özellikli araçlar haline getiriyor. Hurdaya ayrılmak üzere bulduğu bir aracı satın alan Özkan, motor aksamında bakım yaptırdıktan sonra tavanının bir bölümünü aletle kesip, gelişmiş araçlarda bulunan açılır tavan taktı. Aracı start stop ve katlanır ayna gibi özelliklerle donatan Mehmet Özkan, hurda fiyatına satın aldığı aracı 10 katı fiyata sattı.

Denizli'de hurdadan aldığı halk otobüsünü öyle bir hale getirdi ki...
FOTOĞRAF 11
Title
Denizli'de ziraat mühendisi Mehmet Ergin Ayvaz, aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle mesleğini bırakarak gıda sektörüne yöneldi. Uzun yıllar mühendislik yaptıktan sonra farklı bir meslek dalına geçiş yapan Ayvaz, Sarayköy ilçesinde trafikten çekilmiş eski bir halk otobüsünü satın alıp, ekmek teknesine dönüştürdü. Otobüsün dışını boyayan Ayvaz, içine de masa yerleştirdi.
Title
Ayvaz, dekoratif aksesuarlarla süslediği otobüsün içinde ve çadır kurduğu ön kısmında, kokoreç ve köfte satışı yapmaya başladı. Hurda otobüsü kokoreç dükkanına dönüştüren Ayvaz, içindeki sesi dinleyerek mühendisliği bırakıp bu işe yöneldiğini söyledi.
Title
Farklı bir konsept tasarlayıp hurda halk otobüsünü ilgi çekici bir kokoreççi haline getirdiğini belirten Ayvaz, 10 yıl mühendislik yaptım. Bolulu olduğum için genlerimde aşçılık var. Yemek pişirmeyi çok seviyorum. Bu yüzden işimi bırakıp gıda sektörüne girdim. Kömürde kuzu kokoreç yapıp satmaya başladım.
Title
Yol kenarlarında yaygın olarak minibüslerde kokoreç satılıyor. Ben bunu biraz farklı bir hale getirmek istedim. Hurda bir halk otobüsünü kokoreççi dükkanı yaptım. Otobüsümüz 1991 model ve trafikten çekilmiş bir araç. Eskiden uzun yıllar İzmir'de hizmet vermiş. Biz düzenleyip güzel bir hale getirdik. İçinde 6 masası var. 24 kişi oturup yemek yiyebiliyor dedi.
Title
Ayvaz, müşterilerinin iş yerini çok beğendiğini ifade ederek, Buraya gelenler konseptimizi çok farklı buluyor. Müşterilerimiz iş yerimizi çok beğeniyor ve bol bol fotoğraf çekiyor. Bazen yol kenarında otobüsü görenler merak edip yanımıza dahi geliyor diye konuştu.
Title
Müşterilerden Halil Güven, iş için gidip, geldiği yolun kenarında otobüste kokoreç satıldığını görünce dikkatini çektiğini belirtip, Farklı bir tasarım olduğu için bende ilgi uyandırdı. Tarzını çok beğendim. Kokoreç de güzeldi, memnun kaldık diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Denizli'de hurdadan aldığı halk otobüsünü öyle bir hale getirdi ki...
Denizli'de aşçılığa duyduğu ilgi nedeniyle ziraat mühendisliğini bırakan 49 yaşındaki Mehmet Ergin Ayvaz Sarayköy ilçesinde, dükkana dönüştürdüğü trafikten çekilmiş, 1991 model halk otobüsünde kokoreç satarak geçimini sağlıyor. Ayvaz'ın müşterileri, halk otobüsünün koltuklarına oturarak karınlarını doyuruyor. Görenler araçla fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.


"Aracı görünce arkadaşlarım da şaşırdı"

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski arabalara meraklı olduğunu söyledi. Hurda araçları alıp üzerinde değişiklikler yaptığını anlatan Özkan, şunları kaydetti: "Bu aracı da 7 bin liraya hurda olarak alıp değerlendirmek istedim. Araca cam tavan, yol bilgisayarı, katlanır ayna, otomatik kalkıp inen cam, start stop ve otomatik açılır bagaj kapağı yaptıktan sonra araç büyük ilgi gördü. 7 bin liraya aldığım aracı 2 ay emek verdikten sonra bir arkadaşa 70 bin liraya sattım. Araç üzerinde yaptığım çalışmalar sırasında yakın arkadaşlarım yaptığım emeğe değmeyeceğini söylediler ama sonucu gördüklerinde onlar da şaşırdı. Daha önce böyle bir araca bu tür özelliklerin eklendiğini görmedim. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından aracı bu hale getirdim. Sonuç olarak aracımı değerini bilen bir arkadaşa sattım."

Aracı satın alan Fehmi Çiçek de kendisinin lüks bir aracı olmasına rağmen bu tür araçlara da ilgi duyduğunu ifade etti.

Elazığ'da hurdadan aldığı Anadol'u 15 bin TL masrafla baştan aşağı yeniledi
FOTOĞRAF 21
Title
Elazığ’da klasik otomobil tutkusu bulunan bir çocuk babası 60 yaşındaki Ateş Yağmur, 7 yıl önce bir köyde çürümeye terk edilmiş 1974 model Anadol marka otomobili görünce, bin liraya satın aldı.
Title
Otomobilin orijinal parçalarına dokunmadan 15 bin lira masraf eden Ateş, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 46 yaşındaki otomobil, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.
Title
Otomobiliyle her gün ilgilenen ve çocuğu yerine koyan Yağmur’a satması için 50 bin lira teklif edildi ama o bunu kabul etmedi.
Title
100 bin TL verseler dahi aracını satmayacağını belirten Yağmur, aracını kızına bırakacağını dile getirdi.
Title
Aracı köyde birinden aldığını belirten Ateş Yağmur, “Bin liraya aldım. Baktım beğendim. Çekiciye atıp getirdim. Millet bana güldü. Araba arabalıktan çıkmış götür sahibinden paranı geri al dediler. Bende yaptım, ayağa kaldırım.
Title
Çok masraf ettim. Hobimdir, klasik araca para harcamayı severim. Lüks araba sevmem bana gelmez. 1974 model yerli yapımdır. 15 bin lira masraf yaptım.
Title
Üzerinde koltuk diye bir şey yoktu. Bir kızım var, bu da benim oğlum. İnsan evladından ayrılır mı ayrılmaz. Aracımı çok seviyorum” dedi.
Title
Günlük temizlik yaptığını aktaran Yağmur, “50 bin TL verdiler vermedim. 100 milyar verseler vermem. Satmaya niyetim yok. Değeri biçilmez bu aracın. Sevdiğimden satmıyorum. Vasiyet yaptım, öldüğümde kızıma vereceğim.
Title
Oda oğluna verir. Hatay ve İskenderun’a gittim. 2 bin 300 kilometre yol yaptım yorulmadım. Aracıma güveniyorum ve memnunum. İstanbul’a gözü kapalı gider gelirim. Gittiğim yerde millet toplanıyor.
Title
Aracıma bakıyorlar ve merak ediyorlar. Diyorum gidin lüks araca bakım diyorlar. Senin araç klasik araç lüks araç görürüz ama bunu bulamayız diyorlar. Resim çekmek için müsaade istiyorlar. Bende çekin diyorum” diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Elazığ'da hurdadan aldığı Anadol'u 15 bin TL masrafla baştan aşağı yeniledi
Elazığ'da Anadol tutkunu olan Ateş Yağmur, 1974 model otomobili, 15 bin lira masraf yaparak fabrikadan çıkmış gibi baştan aşağı yeniledi. Vatandaşların araca hayran kaldığını ve fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştığını belirten Yağmur, "50 bin TL'ye almak isteyenler bile oldu ama ben satmadım. 100 bin lira verseler de satmam" ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan ilk Türk olması bekleniyor.
Bahçelievlerde korkunç olay

Bahçelievler'de korkunç olay

​Yoldan geçenler şoku yaşadı: Ağaca asılı erkek cesedi bulundu.
İkinci eldesürpriz iddia!

Model ve yılına yönelik şartlar olsun.

​Cumhurbaşkanı Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Azerbaycan'da<br>zafer kutlaması

Azerbaycan'da
zafer kutlaması

​Aliyev'in açıklamaları ile sokaklara döküldüler.
Riskli binaların<br>maliyeti 30 milyar dolar

Riskli binaların
maliyeti 30 milyar dolar

İstanbul'da 150 bin riskli bina bulunuyor.
Paşinyan<br>yenilgiyi ilan etti

Paşinyan
yenilgiyi ilan etti

​Ermenistan Karabağ'da teslim olduğunu açıkladı.
Böyle canilik görülmedi

Böyle canilik görülmedi

​Çarptığı araçtaki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
70 adrese baskın

70 adrese baskın

21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.
Bir skandal daha

Bir skandal daha

CHP'li başkan Bolu'ya hakaret etti.
İslam karşıtı <br>dalgaya devlet eli

İslam karşıtı
dalgaya devlet eli

Fransa'da Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu.
MİT yakaladı

MİT yakaladı

Cizre'de 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü.
Eskisinden güzel olacak

Eskisinden güzel olacak

​Şuşa Valisinden çarpıcı açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.