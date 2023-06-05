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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD Merkez üssü Kahramanmaraş Göksun olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

19:51 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 11,41 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.



#Kahramanmaraş
#AFAD
#Deprem
1 saat önce
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