Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'ndan kaçış başladı: Boşaltıldıktan sonra yıkılacak
Google'de arama yapıldığında 'dünyanın en saçma binası' olarak çıkan Kahramanmaraş'taki yapının geçen ay yıkılasına karar verilmişti. Yarısı kullanılmayan sarı, kırmızı, mavi renkli özel idare binasının yıkılarak yerine kent meydanı yapılacağı öğrenilmişti. Binanın ‘Özel İdare İş Merkezi’nden ilk taşınma işlemi gerçekleşti.
Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, internet arama motorlarında ’dünyanın en saçma binası’ olarak yazıldığında 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kapalı Çarşı cephe iyileştirme çalışmalarına ek olarak, yeni bir otopark ve kentin kurtuluş mücadelesinin güzergahları arasında olan istikamette yenileme çalışmalarına başlandı.
Meraklı vatandaşlar da izledi
Proje kapsamında valilik ile birlikte çevredeki binalarında yıkılması planlanırken, Özel İdare İş Merkezi’nde ise ilk taşınma işlemi gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi’ndeki yeni hizmet yerine taşınan binada hizmet veren Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’nın taşınma işlemlerini meraklı vatandaşlar da izledi.
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Eşyalar kamyonlara yüklendi
Binanın en üst katında yer alan kaymakamlığın eşyaları özel bir taşıma firması tarafından gerçekleştirilirken, 50 metre uzunluğundaki asansöre alınan eşyalar kamyona yüklendi. Taşıma firmasının çalışanı Mikail Karapınar, “Kaymakamlık yeni yerine geçtiği için biz de buradaki eşyaların taşıma işini yapıyoruz. Binanın yıkılacağı söyleniyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.
Geçtiğimiz ay binanın yıkılmaması için Kahramanmaraşlı bir iş insanından teklif gelmişti. Binaya 30 milyon lira vermeye hazır olduğunu ifade eden Mustafa Gök, "Şehrin depreme dayanıklı en sağlam binasını yıkmak yerine gerekli tadilâtlarla bir marka yapıp şehrimize kazandırmalıyız. İhale ile satılması durumunda binaya 30 milyon lira ile talibim" demişti.