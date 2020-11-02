Kahramanmaraş'ta 'dünyanın en saçma binası'ndan kaçış başladı: Boşaltıldıktan sonra yıkılacak

Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, internet arama motorlarında ’dünyanın en saçma binası’ olarak yazıldığında 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kapalı Çarşı cephe iyileştirme çalışmalarına ek olarak, yeni bir otopark ve kentin kurtuluş mücadelesinin güzergahları arasında olan istikamette yenileme çalışmalarına başlandı.

GÜNDEM Kahramanmaraş'taki Google'de arama yapıldığında ’dünyanın en saçma binası’ olarak çıkan bina yıkılacak

Meraklı vatandaşlar da izledi

Proje kapsamında valilik ile birlikte çevredeki binalarında yıkılması planlanırken, Özel İdare İş Merkezi’nde ise ilk taşınma işlemi gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi’ndeki yeni hizmet yerine taşınan binada hizmet veren Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’nın taşınma işlemlerini meraklı vatandaşlar da izledi.

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GÜNDEM Kahramanmaraş'taki 'dünyanın en saçma binası'na talip çıktı

Eşyalar kamyonlara yüklendi

Binanın en üst katında yer alan kaymakamlığın eşyaları özel bir taşıma firması tarafından gerçekleştirilirken, 50 metre uzunluğundaki asansöre alınan eşyalar kamyona yüklendi. Taşıma firmasının çalışanı Mikail Karapınar, “Kaymakamlık yeni yerine geçtiği için biz de buradaki eşyaların taşıma işini yapıyoruz. Binanın yıkılacağı söyleniyor. Hayırlı olsun” diye konuştu.

FOTOĞRAF 9 1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliğinin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu. Şehrin birçok noktasından görülen, merkezde insanların adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' dedikleri iş merkezi, özellikle mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman intihar girişimlerinin de yaşandığı binanın ön cephesinin büyük bir bölümü boş ve direklerden oluşuyor. Mimari yapısı nedeniyle dünyaca ünlü arama motoru Google 'Dünyanın en saçma binası' yazıp görsellerden arama yapılınca Kahramanmaraş Özel İdare İş Merkezi'nin fotoğrafları çıkıyor. BAKAN KURUM DA DESTEK VERDİ Onikişubat ve Dulkadiroğlu kaymakamlıklarının yanı sıra birçok iş yerinin de bulunduğu bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın bir zamanda yıkılacak ve yerine şehir meydanı yapılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette gündeme getirmiş, Kurum'a projesini anlatmıştı. Bakan Kurum'un da destek vermesiyle Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini hızlandırdı ve son olarak Onikişubat Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi'nin meclis toplantılarında şehir meydanı projesi hakkında bilgi verdi. 'KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ' Güngör, projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydederek, Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz diye konuştu. 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan yapılardan olan Kahramanmaraş'taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi yıkılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, binanın yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi. BiP'te paylaş

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Yıkılmaması için talipli çıkmıştı

Geçtiğimiz ay binanın yıkılmaması için Kahramanmaraşlı bir iş insanından teklif gelmişti. Binaya 30 milyon lira vermeye hazır olduğunu ifade eden Mustafa Gök, "Şehrin depreme dayanıklı en sağlam binasını yıkmak yerine gerekli tadilâtlarla bir marka yapıp şehrimize kazandırmalıyız. İhale ile satılması durumunda binaya 30 milyon lira ile talibim" demişti.