Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu

Fransız deprem bilimci Le Pichon, Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi. Le Pichon, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin 'tamamen öngörülemez' olduğunu söyledi. Le Pichon, olası Marmara depremine ilişkin ise "Marmara’dan 7,6 üzerinde tek bir depremin olacağını düşünüyorum. Fayın bütün hareketi, belli bir uzunlukta tek bir anda yapacağını görüyorum" yorumunda bulundu.