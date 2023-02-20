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Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta enkaz alanında yürütülen çalışmaları izleyen 58 yaşındaki Mustafa Kalın ölü bulundu. Kalın'ın, kepçenin kaldırdığı molozların çarpması sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Olayla ilgili kepçe operatörü gözaltına alındı.

09:44 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 58 yaşındaki kişi, enkaz kaldırma çalışmalarının yürütüldüğü alanda ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir enkazda çalışma yapan kepçe operatörü, bir kişiyi yerde hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 58 yaşındaki Mustafa Kalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.


Kalın'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kepçe operatörü H.A. (44) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.


Mustafa Kalın'ın enkaz alanında yürütülen çalışmaları izlediği, kepçe operatörünün kaldırdığı molozların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Hatay
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ta enkaz alanında bir kişi ölü bulundu
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