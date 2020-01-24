Gündem Kahramanmaraşta fırtına çatıları uçurdu Hayvanlar telef oldu araç kullanılamaz hale geldi
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu: Hayvanlar telef oldu araç kullanılamaz hale geldi!

Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu: Hayvanlar telef oldu araç kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ta, kuvvetli fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, üzerine düştüğü otomobili kullanılamaz hale getirdi. Bir başka bölgede ise ahırın üzerine düşen çatı, 2 hayvanın telef olmasına neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Araç kullanılmayacak hale geldi.
Araç kullanılmayacak hale geldi.

Gece saatlerinde başlayan rüzgar, sabah saatlerinde şiddetini artırarak fırtınaya döndü. Hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 13 katlı bir binanın çatısı, infaz koruma memuru Hayri Kara'nın Adalet Sarayı otoparkındaki otomobilinin üzerine düşerek, hurdaya çevirdi.

Fırtına yıktı geçti
GÜNDEM
Fırtına yıktı geçti

Hayri Kara'nın Adalet Sarayı otoparkındaki otomobilinin üzerine düşerek, hurdaya çevirdi.

Hayri Kara, sabah işe gelince aracını otoparka bırakıp adliyeye girdiğini belirterek, "15-20 dakika sonra aracımın üzerine çatı düştüğünü söylediler. Geldiğimde aracımı kullanılmaz halde buldum" dedi.

Fırtınanın çatıyı uçurduğu an güvenlik kamerasına yansıdı
OYNAT 00:28
Fırtınanın çatıyı uçurduğu an güvenlik kamerasına yansıdı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli fırtına 5 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar, söz konusu apartmanın karşısında bulunan başka bir apartmanın da camlarını kırdı.


Olayda, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan da yaralandı.

Hayvanlar telef oldu

Saçaklızade Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir apartmanın çatısı Alaaddin Çam'ın evinin yanındaki ahırının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan da yaralandı.

Saçaklızade Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir apartmanın çatısı Alaaddin Çam'ın evinin yanındaki ahırının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın üzerine çatı uçtu.
Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

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Depremin ilkprovokasyonu

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