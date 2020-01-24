Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu: Hayvanlar telef oldu araç kullanılamaz hale geldi!

Gece saatlerinde başlayan rüzgar, sabah saatlerinde şiddetini artırarak fırtınaya döndü. Hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 13 katlı bir binanın çatısı, infaz koruma memuru Hayri Kara'nın Adalet Sarayı otoparkındaki otomobilinin üzerine düşerek, hurdaya çevirdi.

GÜNDEM Fırtına yıktı geçti

Hayri Kara'nın Adalet Sarayı otoparkındaki otomobilinin üzerine düşerek, hurdaya çevirdi.

Hayri Kara, sabah işe gelince aracını otoparka bırakıp adliyeye girdiğini belirterek, "15-20 dakika sonra aracımın üzerine çatı düştüğünü söylediler. Geldiğimde aracımı kullanılmaz halde buldum" dedi.

OYNAT 00:28 Fırtınanın çatıyı uçurduğu an güvenlik kamerasına yansıdı Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli fırtına 5 katlı bir apartmanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar, söz konusu apartmanın karşısında bulunan başka bir apartmanın da camlarını kırdı. BiP'te paylaş

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Olayda, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan da yaralandı.

Hayvanlar telef oldu

Saçaklızade Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir apartmanın çatısı Alaaddin Çam'ın evinin yanındaki ahırının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan da yaralandı.



Saçaklızade Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir apartmanın çatısı Alaaddin Çam'ın evinin yanındaki ahırının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda, ahırda bulunan 2 küçükbaş hayvan telef oldu, 5 hayvan da yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.