Gündem Kahramanmaraşta iki otomobil ile bir özel halk otobüsünün karıştığı zincirlemede kazada ikisi ağır üç kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta iki otomobil ile bir özel halk otobüsünün karıştığı zincirlemede kazada ikisi ağır üç kişi yaralandı

Kaza, dün akşam Şekerdere Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Şeyh Halil (21) yönetimindeki 46 AFS 812 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Karşı şeride de geçen otomobil, Abdulaziz Özdoğan'ın (25) kullandığı 43 RL 206 plakalı otomobil ile Tugay Özalpay yönetimindeki 46 H 0382 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kahramanmaraşta iki otomobil ile bir özel halk otobüsünün karıştığı zincirlemede kazada ikisi ağır üç kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza.

Meydana gelen zincirleme kazada Muhammed Şeyh Halil, Abdulaziz Özdoğan ile Levent Özdoğan yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh Halil ile Abdulaziz Özdoğan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin refüjü aşıp, diğer otomobile ve otobüse çarptığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu: 15 kişi hayatını kaybetmişti
FOTOĞRAF 19
Title
Gaziantep'te yaşanan feci kazanın sebebi belli oldu. Kazanın nedenini otobüsün içinde yer olan takograf ortaya çıkardı.
Title
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünde bulunan takografın kaza öncesi 130 kilometre hız kaydettiği öğrenildi.
Title
Otobüsler için belirlenen hız limitinin 100 kilometre olduğu TAG Otoyolu'ndaki kazaya karışan otobüsün takografının 130 kilometre hızla kayıt aldığı öğrenildi.
Title
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Title
Soruşturma kapsamında oluşturulan kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiğine işaret edildi.
Title
Otobüsler için belirlenen hız sınırının 100 kilometre olduğu TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.
Title
ŞOFÖRÜN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Saat 10.00-11.00 sıralarında Nizip'te bir tesiste tekrar mola verdik. Mola esnasında otobüsün şoför koltuğuna geçtim. V.Ö. ise yeniden istirahate ayrıldı. Tam bilememekle beraber 100-110 kilometre hızla seyir halindeydim. Tüm yolculuk esnasında yanımızda muavinimiz B. bulunmaktaydı.
Title
Ben otobüs sürüşünü yaptığım sırada muavinimiz B. de anımsadığım kadarıyla yolcularımızla ilgileniyordu. Bu şekilde yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra bir kaza olduğunu gördüm. Yol üzerinde modelini anımsayamadığım 3-4 otomobil, bir itfaiye aracı, bir ambulans vardı. Anladığım kadarıyla bir kaza olmuştu ancak kaza aracını ve kazayı tam anımsayamıyorum.
Title
Söz konusu araçları gördükten sonra frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Çünkü fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle direksiyonu sola kırmayı tercih ettim. Belki bu şekilde kazadan kaçış ihtimalimiz olacaktı. Daha sonra otobüs herhangi bir araca itfaiyeye ya da ambulansa çarptı mı hatırlamıyorum. En son baktığımda otobüsün yan yatmış olduğunu gördüm. Gerçekleşen kaza ve vefat eden ile yaralanan insanlardan ötürü çok üzgünüm. Yaşanılan olayın gerçekleşmesinden ise kendimin ölmesini tercih ederdim.\"
Title
Kazaya karışan otobüsün diğer ise İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından çıkış noktasına doğru gittiği ve uygulama noktasında durarak, ekipleri bildiği verdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün uygula noktasında durduğu ve otobüs görevlisinin ise polislere bilgi vermek için araçtan indiği görülüyor.
Title
İşte 15 kişinin hayatına mâl olan kazanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kazanın sebebi belli oldu
Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu: 15 kişi hayatını kaybetmişti
Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın sebebi belli oldu. Kaza sonrası olay yerinde incemelerde bulunan Jandarma ekipleri kazanın sebebini kısa sürede çözdü. Yolcu otobüsünde bulunan takografın maksimum 100 kilometre olması gerekirken kaza öncesi 130 kilometre hız kaydettiği öğrenildi.

Mardin’deki kazaya yayın yasağı
GÜNDEM
Mardin’deki kazaya yayın yasağı
Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok

Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok
Camiye kumdan set

Camiye kumdan set

​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.
Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

​Herkes merak ediyordu: : İlk kez paylaştılar.

​Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

​Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

​Yunan F-16'ları Türk uçaklarına radar kilidi attı.

​Baba boğuldu oğlu kayıp

​Vize ile siyaset mühendisliği yapacaklar!

Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetimlere başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.