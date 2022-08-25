Kahramanmaraş'ta iki otomobil ile bir özel halk otobüsünün karıştığı zincirlemede kazada ikisi ağır üç kişi yaralandı

Meydana gelen zincirleme kazada Muhammed Şeyh Halil, Abdulaziz Özdoğan ile Levent Özdoğan yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Şeyh Halil ile Abdulaziz Özdoğan'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin refüjü aşıp, diğer otomobile ve otobüse çarptığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAF 19
Gaziantep'te yaşanan feci kazanın sebebi belli oldu. Kazanın nedenini otobüsün içinde yer olan takograf ortaya çıkardı.
Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünde bulunan takografın kaza öncesi 130 kilometre hız kaydettiği öğrenildi.
Otobüsler için belirlenen hız limitinin 100 kilometre olduğu TAG Otoyolu'ndaki kazaya karışan otobüsün takografının 130 kilometre hızla kayıt aldığı öğrenildi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında oluşturulan kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiğine işaret edildi.
Otobüsler için belirlenen hız sınırının 100 kilometre olduğu TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.
ŞOFÖRÜN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI<br><br>Saat 10.00-11.00 sıralarında Nizip'te bir tesiste tekrar mola verdik. Mola esnasında otobüsün şoför koltuğuna geçtim. V.Ö. ise yeniden istirahate ayrıldı. Tam bilememekle beraber 100-110 kilometre hızla seyir halindeydim. Tüm yolculuk esnasında yanımızda muavinimiz B. bulunmaktaydı.
Ben otobüs sürüşünü yaptığım sırada muavinimiz B. de anımsadığım kadarıyla yolcularımızla ilgileniyordu. Bu şekilde yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra bir kaza olduğunu gördüm. Yol üzerinde modelini anımsayamadığım 3-4 otomobil, bir itfaiye aracı, bir ambulans vardı. Anladığım kadarıyla bir kaza olmuştu ancak kaza aracını ve kazayı tam anımsayamıyorum.
Söz konusu araçları gördükten sonra frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Çünkü fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle direksiyonu sola kırmayı tercih ettim. Belki bu şekilde kazadan kaçış ihtimalimiz olacaktı. Daha sonra otobüs herhangi bir araca itfaiyeye ya da ambulansa çarptı mı hatırlamıyorum. En son baktığımda otobüsün yan yatmış olduğunu gördüm. Gerçekleşen kaza ve vefat eden ile yaralanan insanlardan ötürü çok üzgünüm. Yaşanılan olayın gerçekleşmesinden ise kendimin ölmesini tercih ederdim.\"
Kazaya karışan otobüsün diğer ise İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarından çıkış noktasına doğru gittiği ve uygulama noktasında durarak, ekipleri bildiği verdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün uygula noktasında durduğu ve otobüs görevlisinin ise polislere bilgi vermek için araçtan indiği görülüyor.
İşte 15 kişinin hayatına mâl olan kazanın yaşandığı bölgeden ilk görüntüler.
Kazanın sebebi belli oldu
Gaziantep'teki feci kazanın sebebi belli oldu: 15 kişi hayatını kaybetmişti
Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın sebebi belli oldu. Kaza sonrası olay yerinde incemelerde bulunan Jandarma ekipleri kazanın sebebini kısa sürede çözdü. Yolcu otobüsünde bulunan takografın maksimum 100 kilometre olması gerekirken kaza öncesi 130 kilometre hız kaydettiği öğrenildi.
GÜNDEM
Mardin’deki kazaya yayın yasağı