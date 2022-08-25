Kahramanmaraş'ta iki otomobil ile bir özel halk otobüsünün karıştığı zincirlemede kazada ikisi ağır üç kişi yaralandı

Söz konusu araçları gördükten sonra frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Çünkü fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle direksiyonu sola kırmayı tercih ettim. Belki bu şekilde kazadan kaçış ihtimalimiz olacaktı. Daha sonra otobüs herhangi bir araca itfaiyeye ya da ambulansa çarptı mı hatırlamıyorum. En son baktığımda otobüsün yan yatmış olduğunu gördüm. Gerçekleşen kaza ve vefat eden ile yaralanan insanlardan ötürü çok üzgünüm. Yaşanılan olayın gerçekleşmesinden ise kendimin ölmesini tercih ederdim.\"