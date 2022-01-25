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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta karın yolunu kapattığı ailenin biten yakacağını jandarma sağladı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan beş çocuklu ailenin yakacak odun talebini yerine getirdi.

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Haber Merkezi AA
Kahramanmaraşta karın yolunu kapattığı ailenin biten yakacağını jandarma sağladı
​Kahramanmaraş'ta karın yolunu kapattığı ailenin biten yakacağını jandarma sağladı

Kırsal Dedeler Mahallesi'nde yaşayan Enver Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin rahatsız olduğunu ve yakacakalarının bittiğini belirterek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, durumu Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu'na bildirdi.

Hersanlıoğlu'nun talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca temin edilen odun ve kömürleri devriye aracına yükleyen ekipler, aracın yolda kalması sonucu sırtlarında torbalarla yaklaşık 500 metre giderek aileye ulaştı.

Doğan, AA muhabirine, kar ve soğuk nedeniyle yolların kapandığı için evinden çıkamadığını ve jandarmadan yardım istediğini söyledi.

Kendisiyle ilgilenen ve ihtiyacını karşılayan jandarmaya teşekkür eden Doğan, "Yakacak ve yiyecek bittiği için yardım istedim. Jandarma bize yakacak ve yiyecek getirdi. Başta kaymakamımız olmak üzere yetkililere minnettarım." diye konuştu.

Eşi Hacer Doğan ise jandarma ekiplerine dua ettiklerini dile getirdi.

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