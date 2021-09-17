Mısır ekmek için sürdüğü tarlasında fil fosili buldu

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Orçan, mısır ekmek için kiraladığı tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.

Orçan, traktörü durdurarak incelediği cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünerek durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına haber verdi.

"ANTİK FİL FOSİLİ İLE BÜYÜK BENZERLİK GÖSTERİYOR"

Tarlaya gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, ilk incelemesinde kemiklerin bir file ait olabileceğini değerlendirdi.

Çıkan parçaların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Alkan, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi.

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FOTOĞRAF 5 Sivas'ın Kangal ilçesi Akçamağra köyünde çiftçilik yapan Sinan Durgun, amcası ile tarla sürerken ilginç bir taş buldu. Normal taşlardan daha ağır olan bu taşı incelemek için evine götürdü. İnternet üzerinden taşla ilgili araştırma yapan Durgun, benzerliklerinden dolayı taşın gök taşı olabileceğini düşünüyor. Üzerinde deneyler yaptı<br>​<br>​ Durgun daha önce yaşadığı bölgede benzerine rastlamadığı taşın özelliklerini tespit etmek için taş üzerinde bir takım deneyler yaptı. Benzer taşlarla arasındaki ağırlık farkını ölçtü. Bulduğu taş diğer taşların neredeyse iki katı ağırlığındaydı. Mıknatıs tuttuğunda taşın mıknatısı çektiğini ve mıknatısın taşa yapıştığını gördü. Yüksek ısıda kora dönen taşın soğuduğunda yeniden taşa dönüştüğünü tespit etti. Durgun taşın incelenerek değerlendirilmesini istiyor. Daha önce benzerini gören olmadı<br> <br> Durgun, yaşadığı bölgede bugüne kadar bu taşın benzerine rastlanılmadığını belirterek, “Ben köyümde çiftçilik yapıyorum. Amcamla birlikte tarla sürerken bu taşı fark ettim. Traktör taşın bir parçasını kırmıştı. Kırılan bölüme katığımda farklı olduğunu gördüm. Bizim bölgemizde daha önce buna benzer taş görmedim. Taşı alıp eve taşıdık. İnternetten yaptığımız incelemede gök taşlarına benzer özellikler taşıdığını fark ettik. Çok ciddi benzerlikler var. Taş kopan parçası ile birlikte 15 kilo 300 gram ağırlığında. Mıknatıs yapışıyor. Isıtıldığında kor halini alıyor. Soğuduğunda yeniden taşlaşıyor. Değerlendirilmesini istiyoruz şeklinde konuştu. Tarla sürerken buldu: Esrarengiz taşın incelenmesini istiyor Sivas'ta tarla sürerken tesadüfen bulunan esrarengiz taş normalinden daha ağır, mıknatıs yapışıyor, yüksek ısıda kor halini alıyor, soğuduğunda ise yeniden taşlaşıyor.

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Kendilerinin de bölgeye yakın bir alanda kurtarma kazısı yaptığını aktaran Alkan şöyle konuştu:

"Biz burada yaklaşık üç haftadır kazı çalışması yapıyoruz. Bölgede çiftçilik yapan bir vatandaşımızın tarlasında bulduğu kemikler dikkatini çekince bize geldi. Biz de alana geldik ve incelemelerde bulunduk. Parçalara bakıldığında neredeyse tüm bir fil çıkardık ve çok sevinçliyiz. Buradaki alan çok büyük olduğundan bizim her yere ulaşmamız pek mümkün değil. Vatandaşların bize ulaşıp her şeyi bilgi vermesi, destek olmaları bizi çok sevindiriyor."

Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, eserlerin şu an için koruma altına alındığını, incelemelerin tamamlanmasıyla uygun yerde sergileneceğini kaydetti.

Çiftçi Yılmaz Orçan da mısır ektiği tarlada seyrek olan alanları sürdüğü sırada pulluğa takılan kemik parçalarını görünce bölgede kazı çalışması yapan yetkililere haber verdiğini ifade etti.

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Bu arada aynı bölgede bulunan 3000-3500 yıllık olduğu tespit edilen antik fil iskeleti, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesinde ışık, ses ve görüntü efektleri kullanılarak sergileniyor.