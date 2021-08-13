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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta Demrek Mahallesi'nin ormanlık alanında yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplere 4 helikopterle de havadan destek veriliyor.

Haber Merkezi DHA
Kahramanmaraşta orman yangını
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Kahramanmaraş'ta, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplere 4 helikopterle de havadan destek veriliyor.


Onikişubat ilçesi kırsalındaki Demrek Mahallesi'nin ormanlık alanında, iddiaya göre, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz, 3 iş makinesi, 10 teknik personel ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği alevlere, 4 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek veriliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor

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