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Kahramanmaraş’ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

13:55 . 19/08/2023 Cumartesi
DHA
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Kalebyonu Mahallesi’ndeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Andırın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 7 arazöz ve 3 su tankeri ve 80 personelle karadan, 3 yangın söndürme helikopteriyle de havadan yangına müdahale edildi. Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.






#orman yangını
#müdahale
#kahramanmaraş
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