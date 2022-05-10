Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Depoda ele geçirilen mutfak tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin gibi yaşam malzemeleri imha edildi.
Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürecek.
Depoda ele geçirilen mutfak tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin gibi yaşam malzemeleri imha edildi.
Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürecek.
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