Gündem Kahramanmaraşta terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Er Hüseyin Karagöz Operasyonu'nda, Engizekler kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen yiyecek deposu bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kahramanmaraşta terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta PKK'nın yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Depoda ele geçirilen mutfak tüpü, çay, un, sıvı yağ, kuru fasulye, toz şeker, makarna ve zeytin gibi yaşam malzemeleri imha edildi.

Güvenlik güçleri, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürecek.

MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Iraklı yetkili: Ezidiler Sincar'da PKK nedeniyle çadırlarda yaşamayı tercih ediyor
DÜNYA
Iraklı yetkili: Ezidiler Sincar'da PKK nedeniyle çadırlarda yaşamayı tercih ediyor
Sadece 20 gün yaşıyor

Sadece 20 gün yaşıyor

​Tek bir tanesi 110 bin TL.
Söndürmek isterkenfeci şekilde yandı

Söndürmek isterken
feci şekilde yandı

​Yemek yaparken çıkan yangın faciaya sebep oldu.
Türk okulunda skandal görüntü: İlkokul öğrencilerini Atatürke secde ettirdiler

Bozkurt'taki selin sebepleri listelendi.

İkinci elektrikli model ortaya çıktı.

​İşte kalem kalem taksit tablosu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.