Kahramanmaraş'taki 55 haneli köyde sadece 3 ev ayakta kalabildi

"Şu an çadırlarda kalıyoruz. Nerede kalacağız, nerede yaşayacağız, neler yapacağız, burada kalabilecek miyiz; herkesin kafasında bu düşünceler var. Tüm hayallerimiz, hayatımız buradaydı. İnsanlar burada bir şeyleri kendi çabasıyla yapıyordu. Kendi yağımızda kavruluyorduk. Şimdi o yağ da yok, onu kavuracak ateşimiz de. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin."