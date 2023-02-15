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Kahramanmaraş'taki depremde acı hikaye: Altı aylık bebeğimiz kucağımda vefat etti

Türkiye sarsan Kahramanmaraş depreminde enkaz altından dokuz gün sonra çıkarılan çift, vazelin yiyerek beslendiklerini söyledi. Baba Muharrem Polat, kendi tükürüğü ile beslediği oğlunun kucaklarında öldüğünü anlattı.

10:01 . 15/02/2023 Çarşamba
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Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş
merkezli büyük depremin üzerinden 10 gün geçti. 10 ilde etkili olarak bir felakete yol açan deprem, taş üstünde taş bırakmadı. 35 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği olayda, şehirlerdeki binaların yarısından çoğu yıkıldı. Vatandaşlar, çadırlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışırken, bölgeler hayalet şehre dönüştü. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen, bölgelerden hala mucizevi kurtuluş haberleri geliyor.

Eşler 202 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın onikişubat ilçesinden gelen haber, hem sevindirdi hem de yürek burktu.

Depremlerin ardından Aktaş Apartmanı'nda kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada enkaz altından ses alınması sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat ile iletişim kuruldu.

Ekiplerin çalışması sonucu önce Muharrem Polat, ardından eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle depremden 202 saat sonra çıkarıldı. Yürüyerek çıkan çift, sağlık ekiplerince sedyeye yatırılarak ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"Telefon ışığıyla idare ettik"

Tedaviye alınan Muharrem Polat, enkaz altında yaşadıkları anlattı. Deprem olduğunda telefonunu kaybettiğini anlatan Polat şu ifadeleri kullandı;

Depremin ilk günü telefonlar kayıptı. Alarmı 08.45'e kurmuştum, alarm çalınca, telefon yatağın altına girmiş, yatak zemine oturmuştu. Yatağı kaldırıp telefonu aldık, onun ışığıyla idare ettik.

"Vazelin yedik"

Enkaz altındaki 2 çocuklarının hayatını kaybettiğini, kucaklarındaki 6 aylık bebeklerini de hayatta tutmak için çok uğraştıklarını dile getiren Polat, şöyle devam etti;

Enkaz altında hiçbir şey yemedik. Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik. Tabii sıkıntı yaşatır mı bilmiyorum ağzımız bayağı bir kapanmıştı. Bir yemek kaşığı kadar kendi imkanımızla erittik, orada beklettik onu da içemedik zaten tekrardan tükürdük. 6 aylık oğlum Muhammet Alparslan vardı, onu ağzımdan çıkarttığım tükürükle beslemeye çalışıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu. Enkazın altında 5. gün artık Muhammet Alparslan dayanamadı, ben nabzına baktım, kalbini dinledim sabah vefat etti.

"6 aylık oğlum kucağımızda vefat etti"

6 aylık oğlum Muhammet Alparslan vardı, onu ağzımdan çıkarttığım tükürükle beslemeye çalışıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu. Enkazın altında 5. gün artık Muhammet Alparslan dayanamadı, ben nabzına baktım, kalbini dinledim kucağımızda sabah vefat etti.

"Kar suyuna ulaştık"

Enkaz altında 7'inci gün kar suyuna ulaştıklarını belirten Polat, bu anları şöyle anlattı:

Yer lamine parkeydi. İlk depremde yer kapalıydı, ikinci depremde orası açılmış, bunu ben 7'inci günde fark ettim. Hava gelen yer sadece orasıydı, çok toz oluyordu ağzımızı, yüzümüzü kapatıyordu. Depremin 7'inci günü 03.30-04.00 sıraları 'Hidayet bak dedim şuradan bir şeyler var'. Ben elimi attım, tuğla ıslak, nemli. Gösterdim, inanmadı. Kazdım, kazdım baktım su çıktı, kar suyu. Allah bize böyle bir hidayet gösterdi.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Enkaz
2 saat önce
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Kahramanmaraş'taki depremde acı hikaye: Altı aylık bebeğimiz kucağımda vefat etti
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