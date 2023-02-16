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Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi.

16:44 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı.

Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.


Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde
Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin hemen ardından polislerin telsizden yaptığı anonsların ses kaydı, felaketin boyutunu gösterdi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı 04.17'de Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki binaların yıkılması, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin telsiz konuşmalarına yansıdı. Depremin yaşandığı saatte görevde olan ve şehirdeki yıkıma ilişkin polis merkezine bilgi veren ekiplerin anonslarında, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin enkaz bölgelerine sevki için harcadığı çaba ile çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de yer aldı.


Depremden hemen sonra polis telsizinden yapılan bazı anonsların ses kaydı şöyle:
  • ​​​​​​​Haber merkezi:
    "Tamam istasyonlarımız sakin olalım, çevre ana güzergahları kontrol edelim ivedi tamam."
  • Ekip:
    "Efendim Gazi Paşa Mahallesi'ndeki bina çöktü."
  • Ekip:
    "Merkez, hal içerisinde patlamalar oluyor efendim."
  • Haber merkezi:
    "Tamam istasyonlarımız lütfen teker teker söyleyelim."
  • Ekip:
    "Gazipaşa Mahallesi'ndeki bina çöktü, efendim bina çöktü."
  • Ekip:
    "Beyazıtlı Mahallesi'nde çok sayıda bina yıkık durumda efendim."
  • Ekip:
    "Trabzon Caddesi Şelale Kavşağı'nda çok sayıda bina çöktü efendim."
  • Ekip:
    "Merkez, bina altında çok sayıda şahıs var."
  • Haber merkezi:
    "Tamam istasyonlar, ekiplerimiz bölgemizde sakin olalım, duyarlı olalım, yollarımızı açık tutalım. Malum bu konulardan haberleri var. Artçılar da devam ediyor halen."
  • Ekip:
    "Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Kervan binası komple çökmüş durumda tamam."
  • Ekip:
    "Merkez, Global mağazasından belediye binasına kadar tüm binalar, Piazza AVM civarındaki tüm binalar yıkılmış durumda."
  • Haber merkezi:
    "İstasyonlar, emniyette de durumlar iyi değil, artçılar devam ediyor."
  • Ekip:
    "Merkez, Ebrar Sitesi çöktü efendim. Merkez, ayrıca enkaz altında insanlar var buraya da ekip gönderirseniz."
  • Ekip:
    "Tamam, efendim çıkardık yaralıyı."
  • Ekip:
    "Merkez, Malik Ejder Caddesi'nde çok sayıda bina yıkılmış durumda efendim."
  • Haber merkezi:
    "Tamam istasyonlar, biz de muhabereyi dışarıdan takip ediyoruz binayı terk ettik tamam."
  • Ekip:
    "Şazibey Mahallesi hal içerisinde dükkanlar yanıyor, patlamalar oluyor efendim."


#"Asrın felaketi"
#DEPREM
#Kahramanmaraş
#polis telsizi
36 dakika önce
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Kahramanmaraş'taki depremin ilk anları polis telsizinde
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