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Kahramanmaraş’taki orman yangını kontrol altına alındı

Türkoğlu ilçesinde çıkan ve rrüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

09:14 . 9/09/2023 Cumartesi
IHA
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangın, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı.

Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını görenler, durumu ekiplere haber verdi.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Sarp ve kayalık arazide rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına; 10 arazöz 5 su tankı 5 yer ekibi 5 helikopter 3 iş makinesi 4 itfaiye 120 personel katıldı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.




#Kahramanmaraş
#yangın
#Türkoğlu
33 dakika önce
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