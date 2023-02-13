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Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki bir apartmanın zemininde bulunan züccaciye dükkanındaki malların hasar görmemesi, görenleri şaşırtıyor.

17:54 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Züccaciye dükkanındaki malların hasar görmemesi, görenleri şaşırtıyor.

Züccaciye dükkanındaki malların hasar görmemesi, görenleri şaşırtıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki bir apartmanın zemininde bulunan züccaciye dükkanındaki malların hasar görmemesi, görenleri şaşırtıyor.




Onikişubat ilçesinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar görmeyen yerler arasında yer aldı.


Sitedeki bir apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü.

Dükkan çevreden geçenlerin de ilgisini çekiyor.




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Züccaciye dükkanı
1 saat önce
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Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı
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