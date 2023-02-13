Kahramanmaraş'taki züccaciye dükkanı depremi hasarsız atlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen TOKİ tarafından inşa edilen binalarda herhangi bir yapısal hasar olmadığı belirlendi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Saçaklızade TOKİ konutları, depremlerde hasar almadı.