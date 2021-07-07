Gündem Kahramanmaraştan 25 milyon liralık sosyal belediyecilik
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’tan 25 milyon liralık sosyal belediyecilik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından özel halk otobüsü esnafına verilen nakit destekler 25 milyon liraya yaklaştı.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş’tan 25 milyon liralık sosyal belediyecilik
Foto:Arşiv

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla esnafın yanında olmayı sürdürüyor. Şehir içi toplu taşımanın da etkilendiği pandemideki kısıtlılıklar sebebiyle, özel halk otobüsü esnafına yaklaşık bir yıldır nakit destek sağlanıyor.

Ulaşımın aksamaması adına, sokağa çıkma kısıtlılıklarında da çalışmayı sürdüren esnaf Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan nakit desteğiyle önemli ölçüde rahatladı.

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  • Kentin birçok noktasına ulaşım sağlayan 409 özel halk otobüsü esnafına sağlanan toplam nakit destek miktarı ise yaklaşık 25 milyon Türk Lirası’na ulaştı. Son olarak Haziran ayı içinde sağlanan kişi başı destek ise 2 bin 500 Türk Lirası olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsçüleri Odası Başkanı Mustafa Baltacı verilen desteklere ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkanımız Hayrettin Güngör, pandemi döneminden olumsuz etkilenen özel halk otobüsü esnafına ekonomik olarak destekte bulunacağını söyledi. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüsü işletmecilerine araç başına 2 bin 500 TL, toplamda ise yaklaşık 25 milyon TL destekte bulundu. Bu anlamda Başkanımız Hayrettin Güngör, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Bu zor süreçte bizleri hem maddi hem de manevi açıdan yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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