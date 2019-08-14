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Bayram tatilinde kaç kişi öldü

Kahreden bilanço: 40 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden 13 Ağustos saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 40'a, yaralı sayısı 349'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
Trafik kazasına karışan bir araç.
Trafik kazasına karışan bir araç.

Kurban Bayramı tatilinde son 24 saatte yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 140 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden 13 Ağustos saat 16.00'ya kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı kazalar meydana geldi.

AA
Kazaya karışan araçlardan biri.

Son 24 saatteki kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 40'a, yaralı sayısı 349'a yükseldi.

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