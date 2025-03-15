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Kahta'da başıboş sokak köpekleri toplanıyor

Kahta'da başıboş sokak köpekleri toplanıyor

16:1615/03/2025, Cumartesi
IHA
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Kahta'da başıboş sokak köpekleri toplanıyor
Kahta'da başıboş sokak köpekleri toplanıyor

Adıyaman Kahta Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla başıboş sokak köpeklerini toplamaya devam ediyor.

Kahta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpekleri toplayarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor. Merkeze getirilen köpekler, veteriner kontrolü sonrası sağlık taramasından geçiriliyor, gerekli tedavileri yapılıyor ve kısırlaştırılıyor. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yalnızca son bir hafta içinde yaklaşık 100 sahipsiz köpeğin rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü açıkladı.

Başkan Hallaç, belediyenin hayvan bakım hizmetlerini daha da güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin kapasitesini artırdık. Ayrıca, mevcut hayvan ambulansımıza ek olarak bir acil müdahale aracımızın ihale süreci tamamlandı. Bu araç en kısa sürede envanterimize katılarak çalışmalarımıza destek verecek. Özellikle çocukların okula gidiş saatlerinde yaşanabilecek tedirginlikleri önlemek amacıyla iki ayrı ekibimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Başıboş köpeklerin halk sağlığı açısından zararlı hale gelmemesi için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.


Kahta Belediyesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve toplum güvenliğinin sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.




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#Adıyaman

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