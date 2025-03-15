Kahta'da başıboş sokak köpekleri toplanıyor

Başkan Hallaç, belediyenin hayvan bakım hizmetlerini daha da güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin kapasitesini artırdık. Ayrıca, mevcut hayvan ambulansımıza ek olarak bir acil müdahale aracımızın ihale süreci tamamlandı. Bu araç en kısa sürede envanterimize katılarak çalışmalarımıza destek verecek. Özellikle çocukların okula gidiş saatlerinde yaşanabilecek tedirginlikleri önlemek amacıyla iki ayrı ekibimiz sahada aktif olarak görev yapıyor. Başıboş köpeklerin halk sağlığı açısından zararlı hale gelmemesi için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.