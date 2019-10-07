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ADİYAMAN

Kahta'da metan gazı paniği: Camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı - Adıyaman haberleri

Adıyaman'da metan gazı paniği: Camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen 50 kişi rahatsızlandı. Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi IHA DHA
Köyde koku rahatsızlığı nedeniyle, camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapılıyor.
Köyde koku rahatsızlığı nedeniyle, camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapılıyor.

Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde kaynağı bilinmeyen metan gazından etkilenen vatandaşlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı köy giriş ve çıkışlarında sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Köyden sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye getirilen hastalar, hastanede bulunan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) alanlarında dezenfekte edildikten sonra hastane içerisine alındı.

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GÜNDEM
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Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen 50 kişi rahatsızlandı.

Camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu

Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı.

Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen 50 kişi rahatsızlandı.

Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu
GÜNDEM
Evden gelen kötü koku paniğe neden oldu

Ekipler köyde inceleme yapıyor

Köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle köyde inceleme yapıyor.

Metan gazından etkilenen vatandaşlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı köy giriş ve çıkışlarında sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

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