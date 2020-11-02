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ADANA

Kahvaltı hazırlamadığı eşini bıçakladı

Adana'da, Volkan K., kahvaltı hazırlamadığını öne sürdüğü dini nikahlı eşi Gül G.’yi, dövüp, burnundan bıçakladı. Yaralanan Gül G. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Volkan K., tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşini darbedip, bıçaklayan koca tutuklandı.
Kahvaltı hazırlamadığını iddia ettiği eşini darbedip, bıçaklayan koca tutuklandı.

Yaşanan olay, dün merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gül G. (21), bir süre önce hayatını kaybeden kuzeninin taziyesine gitmek için evde hazırlandığı sırada, 5 yıllık dini nikahlı eşi Volkan K. kendisinden kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise taziyeye gideceğini ve hazırlayamayacağını söyledi.

  • Bunun üzerine Volkan K., Gül G.'ye kafa atıp, yumruklayarak darbetti. Volkan K. daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla Gül G.'yi burnundan yaraladı. Gül G. aldığı darbelerle yere yığılırken, komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gül G., ardından hastaneye kaldırıldı.

Volkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gül G., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, Volkan K. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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