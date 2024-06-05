Kahverengi kokarcayla mücadele için düğmeye basıldı: 150 bin tanesi doğaya salınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin doğal güzelliklerini koruma ve halkın hizmetine sunma misyonuyla birçok mesire yeri ve tabiat parkı yönetmektedir. Ülkemizin dört bir yanında bulunan bu doğal alanlar, doğaseverler için ideal bir kaçış noktasıdır. Peki İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı mesire alanları ve tabiat parkları nerede var? İşte İstanbul’da Tarım ve Orman Bakanlığı mesire yeri ve tabiat park alanları.