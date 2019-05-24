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KONYA

Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Kalbine bıçak darbesi alan belediye başkanı hayatını kaybetti

Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıda kalbine bıçak darbesi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli Abdurrahman K, Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı
Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Konya Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

DHA
Konya Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K, Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi.

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Hastanede Öztoklu'nun vefat haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.

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Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

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