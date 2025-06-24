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Kaldığı yer tespit edildi: Polisten kaçmak için çatıdan atladı

Kaldığı yer tespit edildi: Polisten kaçmak için çatıdan atladı

23:4524/06/2025, Salı
DHA
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Polisten kaçmak için çatıdan atlayarak beton zemine düşen şüphelinin bacakları kırıldı.
Polisten kaçmak için çatıdan atlayarak beton zemine düşen şüphelinin bacakları kırıldı.

İstanbul'da aranan bir şüphelinin kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, Özel Harekat Timi ve Köpekli Polis Timi'nin de desteğiyle adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin kaldığı binaya geldiğini gören şüpheli, binanın çatısına kaçtı. Şüpheli, polisten kaçmak için çatıdan atladı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde aranan bir şüphelinin kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin geldiğini gören şüpheli binanın çatısına kaçtı. Polis tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli, binanın çatısından atlayarak intihara etmeyi denedi. Bacakları kırılan şüpheli, olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aranan bir şüphelinin kaldığı yeri tespit eden polis ekipleri, Özel Harekat Timi ve Köpekli Polis Timi'nin de desteğiyle adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin kaldığı binaya geldiğini gören şüpheli, binanın çatısına kaçtı. Polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli, binanın çatısından atlayarak intihara kalkıştı. Beton zemine düşen şüphelinin bacakları kırıldı. Yaralanan şüpheli olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneye kaldırılacağı öğrenildi.



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