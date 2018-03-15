Kalın: Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreteri İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in yüzde 70'inde güvenlik sağlandığını açıkladı.

TRT Haber'de canlı yayın konuğu olan Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Zeytin Dalı Harekatı'nda çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda.

'Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı'

Terör örgütünün baskısından kaçan binler, on binler var. Yaklaşık 7 yıllık bir savaş boyunca sadece Cerablus'ta çok ciddi bir geri dönüş oldu bölgeye. Bura dışında hiç bir yerde böyle bir tablo olmadı. Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu bertaraf edildi.

'Münbiç için iyi bir yol haritası çıkarıldı'

Tillerson'ın yerine Pompeo geldi diye mutabık kaldığımız çerçeveden vazgeçilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. İyi bir yol haritası çıktı Münbiç için. Takvim ve mutabık kaldığımız çerçeve noktasında ABD'den adım bekliyoruz. YPG PYD kontrolünde olan hiç bir bölgeye oranın yerli halkı dönmüyor. Çünkü neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Bir sürü sorun yaşayacaklar. TSK'nın olduğu bölgelere 150 bin kişi döndü. Okullar, hastaneler açılıyor.

'ABD yönetimi karar vermeli'

ABD yönetimi müttefikinin kim olduğu konusundan net karar vermeli. FETÖ ve PYD-PKK olaylarında Türkiye somut adımlar bekliyor. FETÖ üyelerinin ABD'de ellerini kolları sallayarak gezememesi gerekir. Aynı şekilde ABD'de bunları yapan bir örgüte biz Türkiye'de böyle bir rahatlık sağlasak ABD'nin, Avrupa'nın buna yaklaşımı nasıl olurdu?

FETÖ konusunda ABD dahil hiç bir ülkeden hukukun dışında bir şey istemedik. Yaptığımız ikili anlaşmalar çerçevesinde bu teröristlere karşı hukuki adımların atılması noktasında taleplerde bulunduk.

Türkiye ABD ilişkilerini bozmak, Türkiye Avrupa ilişkilerine zarar vermek için her türlü operaysonun içinde yer alıyor FETÖ ekibi. bunun yurdışındaki yönetimlerin de görmesi, anlaması lazım.

'PKK'ya Suriye'de nefes aldırıyorlar'

PKK, Türkiye'de özellikle son 1 yılda çok sıkıştı. Kandil'de de süreç böyle. Nefes alacak pozisyonları yok. PKK'nın bölgede nefes alabileceği tek yer Suriye. ABD'nin YPG-PYD'ye verdiği her destek PKK'ya bölgede nefes vermek demektir, PKK'nın güçlendirilmesi demektir.

'Bölgenin geleceğine kim karar verecek'

Bölgenin geleceğini milis güçleri terör örgütleri mi belirleyecek yoksa devletler mi? Eğer terör aktörleri ile gelecek şekillenecek olacak bu işte dahli olan herkes için çok büyük sıkıntılar olur. Bizim müttefiklerimizden beklentilerimiz devlet dışı aktörlerle iş tutmayı bıraksınlar. Meşru devletlere adım atsınlar.

Doğu Guta meselesi

Doğu Guta konusunda Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği oldu. Olmaya da devam ediyor. Yarın Astana'da da bu konu görüşülecek. Rejim ve Rusya'nın devam eden operasyon Nusra gerekçesine dayanıyor. biz de onlara diyoruz ki öyle bile olsa bu sizin sivilleri öldürmenizi

MİT, Doğu Guta'da bir çalışma içinde. Önceliğimiz oradaki teröristlerin bahane gösterilerek sivil masum halkın öldürülmesinin durdurulması. Ancak sadece Türkiye'nin çabaları ile sonuç almak mümkün değil.

'Biz ne yapmalıyız?' sorusunu sormalıyız

Çatışma ortamı kısa vadede kimi ülkeler fayda sağlasa da uzun vadede herkes için ciddi sıkıntılı bir süreci olacaktır. İslam dünyasının 'biz ne yapmalıyız' sorusunu soramama noktasında bir sıkıntı var. Bugüne kadar hemen her alanda başkalarının ne yapacağını temel kriter haline getirdik. Biz de şunu yapmalıyız yaklaşımında akla ve özgüvene dayalı bir yol izleyebilmemiz lazım.

Geniş bir tarih perspektifinden olaylara bakmamız, bölgesel ittifaklarımızı bu yönde güçlendirmemiz lazım. Bizim oturup öncelikle bölgesel ittifakları güçlendirecek hamleleri yapmamız lazım. Bölge ülkeleri milli ve yerli dinamiklerle bir tasavvur ortaya koysun diye ısrarla söylüyoruz."

ABD'nin Kudüs adımı 'şerden hayr'

Açıklamalarında Filistin meselesine de değinen Kalın, "ABD, elçiliği Kudüs'e taşımasının 'şerden hayr' doğmasına vesile olduğunun altını çizerek, "Uzun zaman sonra ilk kez büyük bir ittifak zemini oluştu karşı cephede ve bu olay dünyanın merkezine oturduğu için herkes Filistin meselesini yakından takip etme şansı yakaladı" ifadesini kullandı.

Afrika'da dahi Filistin'in maruz kaldığı zulme karşı Türkiye'nin tutumu nedeniyle her yerden teşekkür aldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"ABD'nin adımları Kudüs'ün işgal altında olduğu gerçeğini değiştirmez. Filistin halkının hassasiyetlerini, İslam camiasının hassasiyetlerini anlamadan atılan hiç bir adım bölgenin huzuruna bir katkı sağlamayacaktır."

Afrin türküsü için ilk adım atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü çağrısına sanatçılardan ilk yanıtın geldiğini de açıklayan Kalın, "Aralarında Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Sibel Can gibi isimlerin de bulunduğu sanatçılar çok güzel bir Afrin türküsü hazırlıyor. Hazırlıklar devam ediyor bitince hem türkü hem klibi çok güzel olacak. Orada mücadele eden askerlerimiz çok daha fazlasını hak ediyor."