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POLİTİKA

Kalın: F-35'lerin ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili olarak resmi bir bildirinin yapılmadığının altını çizerek, "Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye'yi çıkarmak o kadar kolay da değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35 (Fotoğraf: Arşiv)
F-35 (Fotoğraf: Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, F-35 programından çıkarılma konusuyla ilgili olarak Türkiye'ye bu konuda ulaşan resmi yazının ya da mektubun olmadığını vurguladı.

"F-35'le ilgili resmi bir tebligat yapılmadı"

İbrahim Kalın

Konuyla alakalı olarak pilotların eğitimlerine son verilmesi gibi kısmı adımların atıldığını ifade eden Kalın, "Resmi olarak F-35 programından çıkarıldığımıza dair resmi bir tebligat söz konusu değil. Muhtemelen BM'de yapılan görüşmelerde bu konu gündeme gelecek. Türkiye F-35'in müşterisi değil ortağıdır. Bu konuda tek taraflı olarak atılan adımların kongreyle ilişkilendirilerek 'yapacak bir şey yok' demek çok inandırıcı değil. Daha yaratıcı formüller üretebiliriz. Sayın Trump'ın bu konuda bir iradesi olduğunu biliyoruz. Bizim teklifimiz hala geçerlidir. Bütün meseleyi teknik konuya indirgemek çok inandırıcı gelmiyor. Arkasında siyasi ve ekonomik değerlendirmelerin olduğu akla geliyor" dedi.

"Türkiye'yi çıkarmak o kadar da kolay değildir"

Açıklamalarına devam eden Kalın şu ifadeleri kullandı:

Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye'yi çıkarmak o kadar kolay da değildir. Ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok. Bu tümsekleri ortadan kaldıracak adımları atmak için ortak çalışma yapmamız gerekiyor.

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