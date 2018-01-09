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BALİKESİR

Balıkesir haberleri: Kalp krizi diye gitti hayatının şokunu yaşadı

Kalp krizi diye gitti hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 60 yaşındaki Hüsniye Avcı, geçirdiği kalp krizi sonrası yatırıldığı özel hastanede, duydukları karşısında şoke oldu. Kalp röntgeni çekilen Avcı’nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne olduğu tespit edildi.

Haber MerkeziIHA
Hüsniye Avcı
Hüsniye Avcı

Balıkesir'de 2009 yılında tıp fakültesi hastanesinde safra kesesi ameliyatı geçiren Hüsniye Avcı, ikamet ettiği İstanbul'da rahatsızlanarak 2017 yılının Kasım ayında özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi nedeniyle gittiği hastanede röntgeni çekilen Avcı'nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda bir iğne olduğu saptandı.

Eşinin hayatında başka hiçbir ameliyat geçirmediğini söyleyen Cemil Avcı, "Eşim 2009 senesinde Balıkesir Tıp Fakültesinde safra kesesi ameliyatı geçirdi. Başka da bir ameliyat geçirmedi. Daha sonra İstanbul’da ikamet ettiğimizden dolayı İstanbul’da bir rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırdık. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalbinde 3 ya da 4 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Daha sonra bu cismin iğne olduğu söylendi" dedi.

Öğrendikleri haber karşısında şok olan Avcı ailesi oğulları Hüseyin Avcı’nın ikamet ettiği Balıkesir'e döndü.

Balıkesir'de açık kalp ameliyatına girdiklerini belirten Cemil Avcı, "Balıkesir’de açık kalp ameliyatı yaptılar ancak o iğnenin kalbin içinde olduğunu tespit ettiler. İğneyi alamadılar ve riskli olduğunu söylediler. Ve iğne halen kalbin içinde durur vaziyette görülmektedir" şeklinde konuştu.

"Dünyada dördüncü, Türkiye'de ilk kez yaşandı"

Kalpte bulunan iğnenin dünya genelinde dördüncü, Türkiye’de de ilk defa yaşandığını söyleyen Avcı, "Edindiğimiz bilgilere göre başımıza gelen bu vaka dünya genelinde dördüncü kez görülmüş. Türkiye’de de ilk defa bizim başımıza gelmiş. Bunu doktorlar da teyit ettiler zaten. Ayrıca internetten edindiğimiz bilgiler de bunu doğruladı. Bizim Sağlık Bakanlığından bir isteğimiz var. Bu ameliyatı yapabilecek doktor veya hastane arıyoruz. Derdimize deva olacak bir hekim arıyoruz" diye konuştu.

Avcı, "Biz İstanbul’da oturuyoruz. Kalp krizi geçirdim. Orada özel bir hastaneye götürdüler. Orada kalbimin içerisinde 3 buçuk santim büyüklüğünde iğne tespit ettiler. Orada kimsemiz olmadığı için ve çocuklar Balıkesir’de olduğu için Balıkesir'e geldik. Devlet hastanesinde ameliyat olduk. Doktorumuz bunun riskli olduğunu ve cismi alamadıklarını söyleyip tekrar kapattılar. 1 buçuk aydır yatıyorum. Nefes sıkıntım var. Türkiye sevdalısı Başbakanımdan, Cumhurbaşkanımdan bana yardım etmelerini istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Büyüklerin duası hepimizin üzerine olsun inşallah" ifadesini kullandı.

Balıkesir Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Orçun Gürbüz, raporunu incelediği hasta ile ilgili olarak, "Hastanın tomografisini göremedim sadece raporunu gördüm. Raporda da maalesef iğne ile alakalı bir şey yazılmamış. Ama anjiyosunda hareket eden metal bir cisim var 3-4 santim uzunluğunda. Bu iki yolla gitmiş olabilir. Eğer tomografiyi görseydim kesin bir şey söyleyebilirdim. Eğer kalbin içindeyse, bu damar yoluyla ilerlemiş olabilir. Herhangi bir kateter takılırken veya bir enjeksiyon yapılırken iğne kırılıp gitmiş olabilir. Veyahut kalbin zarında, etrafındaysa o durumda da herhangi bir işlemde herhangi bir iğne batması sonucu dolaşarak gitmiş olabilir. Ama bunu kesin söylemek için tomografiyi görmemiz gerekiyor. Eğer hasta bize tomografisiyle beraber gelirse nasıl bir işlem yapacağımızı, nasıl çıkarabileceğimizi kendisine detaylı bir şekilde anlatırız" dedi.

Doktorlar bile şok oldu
GÜNDEM
Doktorlar bile şok oldu

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