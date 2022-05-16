Gündem Kalp krizi geçiren trafik polisi yaşamını yitirdi
SİVAS

Kalp krizi geçiren trafik polisi yaşamını yitirdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde trafik polis Ünlü Çığır (50), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Kalp krizi geçiren trafik polisi yaşamını yitirdi
Kalp krizi geçiren trafik polisi hayata gözlerini yumdu.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. İstasyonda görevli, evli ve üç çocuk babası trafik polisi Ünlü Çığır, çalıştığı sırada aniden fenalaştı. Meslektaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbarla gelen sağlık ekibince ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çığır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanan Çığır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Çığır'ın, Nevşehir'e bağlı Gülşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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