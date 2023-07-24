Kalp pili takıldı ziyareti erteledi

İsrail’de Binyamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hazırladığı ve hükümetin yargı üzerindeki etkinliğini artıran yasa tasarısı nedeniyle aylardır protesto gösterileri sürerken, İsrail ordusu da bölünmenin eşiğine geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yüzlerce yedek askerin kendisine “ordudaki parçalanmayı görerek” uyarıda bulunmasının ardından, Netanyahu hükümetine yasa tasarısının Meclis’te yapılacak oylamasının ertelenmesi çağrısında bulundu. Gallant’a ayrıca, 400’den fazla pilot da dahil olmak üzere binden fazla İsrail Hava Kuvvetleri mensubu yedek askerin tasarının durdurulması için mektup yazdığı bildiriliyor. Kendisine ordu içinde bir kliğin düzenlemeyi durdurma konusunda baskı yaptığı iddia edilen İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere yazdığı mektupta, “Güçlü ve bütün bir ordumuz olmadan bu bölgede var olamayız” uyarısı yaptı. Tartışmanın hararetinin orduya sıçradığını ve “askeriyedeki uyuma etki ettiğini” aktaran Halevi, durumun “tehlikeli çatlaklara yol açabileceğini” belirtti. Düzenlemeye karşı çıkan yedek askerlerin kurduğu “Silah Arkadaşları” grubundan yapılan açıklamada 10 bin yedek askerin gönüllü askerlik görevini bırakacağı duyuruldu.