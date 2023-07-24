Kalp pili takıldı ziyareti erteledi

Binyamin Netanyahu.
İsrail’de Binyamin Netanyahu önderliğindeki koalisyonun hazırladığı ve hükümetin yargı üzerindeki etkinliğini artıran yasa tasarısı nedeniyle aylardır protesto gösterileri sürerken, İsrail ordusu da bölünmenin eşiğine geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yüzlerce yedek askerin kendisine “ordudaki parçalanmayı görerek” uyarıda bulunmasının ardından, Netanyahu hükümetine yasa tasarısının Meclis’te yapılacak oylamasının ertelenmesi çağrısında bulundu. Gallant’a ayrıca, 400’den fazla pilot da dahil olmak üzere binden fazla İsrail Hava Kuvvetleri mensubu yedek askerin tasarının durdurulması için mektup yazdığı bildiriliyor. Kendisine ordu içinde bir kliğin düzenlemeyi durdurma konusunda baskı yaptığı iddia edilen İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere yazdığı mektupta, “Güçlü ve bütün bir ordumuz olmadan bu bölgede var olamayız” uyarısı yaptı. Tartışmanın hararetinin orduya sıçradığını ve “askeriyedeki uyuma etki ettiğini” aktaran Halevi, durumun “tehlikeli çatlaklara yol açabileceğini” belirtti. Düzenlemeye karşı çıkan yedek askerlerin kurduğu “Silah Arkadaşları” grubundan yapılan açıklamada 10 bin yedek askerin gönüllü askerlik görevini bırakacağı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da dün akşam Netanyahu ile yaptığı görüşmede “Bu acil bir durum. Bir anlaşma sağlanmalı” dedi.
Protestolar HIZ KESMİYOR
Tasarıya yönelik sivil eylemler de haftalardır hız kesmeden devam ediyor. Protestocular, cumartesi gecesini Meclis yakınlarında kurdukları çadırlarda geçirdi. Protestocular, hükümetin yargıya müdahalesiyle ülkedeki yönetimin “demokrasiden diktatörlüğe dönüşeceğini ve buna karşı çıktıklarını” ifade etti.
Netanyahu’nun Türkiye ziyareti ertelendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 28 Temmuz’da Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyareti sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. İsrail Başbakanlık Ofisi, geçtiğimiz hafta fenalaşan Netanyahu’ya, cumartesi gecesi yapılan bir operasyonla kalp pili takıldığını açıkladı. Netanyahu’nun operasyon sonrası tıp merkezinde gözlem altında tutulduğu belirtilirken, İsrail basınının bildirdiğine göre Netanyahu’nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir. İsrail Başbakanı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.